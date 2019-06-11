Легендарний Тоні Паркер завершив баскетбольну кар’єру (відео)
Тоні Паркер
Pounding The Rock
Французький захисник остаточно вирішив припинити виступи
Легендарний французький захисник Тоні Паркер оголосив про завершення професіональної кар’єри в баскетболі. Про це він написав у мережі Твіттер.
Читайте також
Загалом 37-річний Паркер відіграв у НБА 18 сезонів. Спочатку з 2001 року за «Сан-Антоніо», а потім з 2018 за «Шарлотт».
У складі «Сан-Антоніо» француз став чотириразовим чемпіоном НБА.
Останнього сезону за «Шарлотт» Паркер набирав 9,5 очка за матч. Загалом же в середньому в НБА він набирав 15,5 очка, 2,7 підбирання, 5,6 передачі за матч.