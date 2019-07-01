Визначилися всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3



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Баскетбол 3х3 ФБУ

У фінальному турнірі виступатимуть чоловіча та жіноча збірні України

Напередодні завершилися кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Відтак визначилися усі учасники фінального турніру.

Загалом на ЄвроБаскеті 3х3 2019 року виступатимуть 24 команди з 16-ти країн. По 12 збірних у чоловіків та жінок. Від України в фінальному турнірі виступатимуть чоловіча та жіноча команди.

Автоматично місця на чемпіонаті Європи отримали Угорщина (господарі), Сербія (чемпіони у чоловіків), Франція (чемпіони у жінок), Україна, Нідерланди, Франція, Росія у чоловіків та Україна, Нідерланди, Латвія, Росія у жінок, як представники асоціацій з найвищим рейтингом у баскетболі 3х3.

Інші учасники визначалися в кваліфікаційних турнірах у Києві, Ризі та Бухаресті.

В Україні путівки в фінальний турнір чемпіонату Європи вибороли Литва та Австрія в чоловіків і Білорусь з Данією в жінок.

У Латвії кваліфікацію подолали Польща та господарі в чоловіків і Італія з Польщею в жінок.

Нарешті в Румунії путівки на ЄвроБаскет у чоловіків вибороли Німеччина та Іспанія, а в жінок – Румунія та Іспанія.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 відбудеться в угорському Дебрецені з 30 серпня по 1 вересня.

БАСКЕТБОЛ 3х3

Чемпіонат Європи 2019

Чоловіки

Україна, Угорщина, Сербія, Австрія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Росія.

Жінки

Україна, Угорщина, Франція, Білорусь, Данія, Італія, Латвія, Нідерланди, Польща, Румунія, Іспанія, Росія.

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