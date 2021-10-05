Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
У найпрестижнішому класі мікс Д-22 у палкій боротьбі екіпаж столичної команди здобув 1 місце на дистанції 200 м
У перші вихідні жовтня на «Водній арені Тернопіль» вперше відбувся Чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» серед спортивних клубів (IV ранг) та серед спортсменів ДЮСШ (IV ранг). За перемогу у чемпіонаті змагалися близько 600 спортсменів зі всією України.
За програмою Чемпіонату України відбулися змагання:
- 01.10.2021 – змагання на дистанції 2 000 м (yci класи та всі категорії);
- 02.10.2021 – змагання на дистанції 500 м (yci класи та всі категорії);
- 03.10.2021 – змагання на дистанції 200 м (yci класи та всі категорії).
Перемогу в найпрестижнішому класі мікс Д-22 на дистанції 200 метрів здобув екіпаж з Києва. Також, найгарніша частина команди, а саме жіночий екіпаж, посіла 3 місце на дистанціях 2000, 500 та 200 метрів.
Як відзначила генеральна секретарка Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Катерина Коваленко, Тернопіль зібрав найпотужніші клуби, а переможці представлятимуть країну на міжнародній арені.
Тернопільська арена ще добудовується, але вже наступного року тут планують провести не тільки чемпіонат України з веслування на драгонботах, а й чемпіонат світу.
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