Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»

У найпрестижнішому класі мікс Д-22 у палкій боротьбі екіпаж столичної команди здобув 1 місце на дистанції 200 м

У перші вихідні жовтня на «Водній арені Тернопіль» вперше відбувся Чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» серед спортивних клубів (IV ранг) та серед спортсменів ДЮСШ (IV ранг). За перемогу у чемпіонаті змагалися близько 600 спортсменів зі всією України.

Драгонбот (човен-дракон) – велике 20-місне каное, з головою та хвостом дракона. Попереду сидить барабанщик, який б'є у великий барабан, задаючи ритм веслярам. Двадцять веслярів сидять по десять з кожного боку. На кормі перебуває керманич

За програмою Чемпіонату України відбулися змагання:

01.10.2021 – змагання на дистанції 2 000 м (yci класи та всі категорії);

02.10.2021 – змагання на дистанції 500 м (yci класи та всі категорії);

03.10.2021 – змагання на дистанції 200 м (yci класи та всі категорії).

Перемогу в найпрестижнішому класі мікс Д-22 на дистанції 200 метрів здобув екіпаж з Києва. Також, найгарніша частина команди, а саме жіночий екіпаж, посіла 3 місце на дистанціях 2000, 500 та 200 метрів.

Як відзначила генеральна секретарка Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Катерина Коваленко, Тернопіль зібрав найпотужніші клуби, а переможці представлятимуть країну на міжнародній арені.

Тернопільська арена ще добудовується, але вже наступного року тут планують провести не тільки чемпіонат України з веслування на драгонботах, а й чемпіонат світу.