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    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»

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    Переможці Чемпіонату України&nbsp;Драгонбот Клуб &laquo;Sun Dragon&raquo; - Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Переможці Чемпіонату України Драгонбот Клуб «Sun Dragon»
    Фото: Драгонбот Клуб «Sun Dragon» Київ, Facebook

    У найпрестижнішому класі мікс Д-22 у палкій боротьбі екіпаж столичної команди здобув 1 місце на дистанції 200 м

    У перші вихідні жовтня на «Водній арені Тернопіль» вперше відбувся Чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» серед спортивних клубів (IV ранг) та серед спортсменів ДЮСШ (IV ранг). За перемогу у чемпіонаті змагалися близько 600 спортсменів зі всією України.

    Драгонбот (човен-дракон) – велике 20-місне каное, з головою та хвостом дракона. Попереду сидить барабанщик, який б'є у великий барабан, задаючи ритм веслярам. Двадцять веслярів сидять по десять з кожного боку. На кормі перебуває керманич

    За програмою Чемпіонату України відбулися змагання:

    • 01.10.2021 змагання на дистанції 2 000 м (yci класи та всі категорії);
    • 02.10.2021 змагання на дистанції 500 м (yci класи та всі категорії);
    • 03.10.2021 змагання на дистанції 200 м (yci класи та всі категорії).

    Перемогу в найпрестижнішому класі мікс Д-22 на дистанції 200 метрів здобув екіпаж з Києва. Також, найгарніша частина команди, а саме жіночий екіпаж, посіла 3 місце на дистанціях 2000, 500 та 200 метрів.

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    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»
    Фото: Драгонбот Клуб «Sun Dragon» Київ, Facebook

    Як відзначила генеральна секретарка Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Катерина Коваленко, Тернопіль зібрав найпотужніші клуби, а переможці представлятимуть країну на міжнародній арені.

    Тернопільська арена ще добудовується, але вже наступного року тут планують провести не тільки чемпіонат України з веслування на драгонботах, а й чемпіонат світу.

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    Теги: водні види спорту веслування Тернопіль
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    Кияни здобули перше місце на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон»