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    Три «золота»: збірна України б‘є рекорди на чемпіонаті світу з веслування

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    Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали чемпіонками світу - Три «золота»: збірна України б‘є рекорди на чемпіонаті світу з веслування
    Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали чемпіонками світу
    Фото з відкритих джерел

    В передостанній день змагань у Данії наша команда здобула чотири нагороди

    Блискуче виступає на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное збірна України. З трьома золотими і однією срібною нагородою наша команда очолює медальний залік турніру.

    Першу історичну перемогу здобув дует в складі Людмили Лузан та Анастасії Четверікової. У фіналі срібні призерки Олімпіади в Токіо не залишили шансів на дистанції 500 метрів. Раніше в цій дисципліні найвищих нагород українці не здобували.

    Друге «золото» каное-четвірка у складі Віталій Вергелес/Андрій Рибачок/Юрій Вандюк/Тарас Міщук.

    Третє перше місце завоювала байдарка-четвірка у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна. Ця медаль стала першою для української чоловічої байдарки в олімпійському виді програми чемпіонату світу.

    Срібну медаль для збірної України завоювала Людмила Лузан. Дворазова медалістка Олімпіади-2020 взяла участь у фіналі змагань на каное-одиночках на дистанції 500 метрів.

    Збірна України очолює медальний залік чемпіонату світу.

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    Теги: Олімпіада
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    Три «золота»: збірна України б‘є рекорди на чемпіонаті світу з веслування