У 2020-21 роках фінансування олімпійців було найкращим за часів незалежності, – Вінграновський

За словами Вінграновського, розмови про недофінансування підготовки йдуть від спортсменів, чия майстерність не дозволила отримати олімпійську ліцензію

Президент Федерації академічного веслування України Андрій Вінграновський назвав безпідставними звинувачення у недофінансуванні олімпійських видів спорту. За його словами, у 2020-21 роках фінансування олімпійців було найкращим за часів незалежності. Про це він розповів журналістам під час інтерв’ю.

«Навіть не можу пригадати, коли так фінансувалися олімпійські види спорту, як протягом 2020-21 років. За це велика подяка і від себе особисто, і від усіх президентів федерацій, з якими я спілкуюся, міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту. Йому, попри всі карантинні складнощі, вдалося вивести роботу міністерства на новий якісний рівень», – підкреслив Андрій Вінграновський.

Він додав, що збірна з академічного веслування була повністю забезпечена усім необхідним інвентарем і обладнанням під час підготовки до Олімпійських ігор.

«Упевнений, що жодна з українських спортивних федерацій не може дорікнути керівництву Мінспорту за недофінансування – ми ж усі спілкуємося один з одним», – зазначив президент Федерації академічного веслування.

За його словами, розмови про недофінансування підготовки олімпійців до ігор ідуть від тих спортсменів, чия спортивна майстерність не дозволила отримати олімпійську ліцензію.

«Українському спорту пощастило, що у такий складний «ковідний» час керівництво нашого профільного міністерства довірили професіоналу, який сам пройшов увесь шлях від успішного спортсмена та тренера до відповідального керівника-управлінця і розуміє, що саме необхідно на кожному етапі у підготовці олімпійців, та й взагалі розуміє всю нашу кухню. А подібні розмови щодо недофінансування велися, ведуться і будуть вестися, тож нам, незважаючи на всю цю балаканину, потрібно продовжувати робити свою справу якісно», – резюмував Андрій Вінграновський.