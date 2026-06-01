ФШР зазначає, що Камишін нібито закликав до завдання військових ударів по російських містах

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Федерація шахів країни-агресора вважає, що Камишін нібито порушує кілька статей кодексу та статуту ФІДЕ

Федерація шахів Росії (ФШР) вимагає від комісії з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) відкрити дисциплінарне розслідування щодо президента Української шахової федерації (УШФ) Олександра Камишіна та усунути його від будь-якої діяльності, пов'язаної з шахами, на максимальний термін. Відповідні документи є у розпорядженні російських пропагандистів, інформує «Главком».

У зверненні ФШР зазначає, що Камишін у численних інтерв'ю, публічних заявах та у повідомленнях на своїх каналах у соцмережах нібито закликає до завдання військових ударів по російських містах і виступає за військові дії, що ведуть до загибелі російських громадян.

«Дії та відкрита підтримка «вбивства росіян» (якщо не сказати «геноциду») з боку пана Камишіна безпосередньо торкнулися ФШР як федерацію-члена, яка керує російськими шахами і охоплює росіян, залучених до шахів», – йдеться у зверненні ФШР.

Федерація шахів країни-агресора вважає, що глава УШФ своїми словами та діями нібито порушує кілька статей кодексу та статуту ФІДЕ.

У ФШР заявили, що розраховують на усунення Камишіна з посади та/або заборону на участь у будь-якій діяльності, пов'язаній з шахами, на максимально можливий термін.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.