Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Minnesota Timberwolves

Клуби з Міннесоти синхронно досягли успіху в НБА та НХЛ

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Міннесота Тімбервулвз» та команда Національної хокейної ліги (НХЛ) «Міннесота Уайлд» вперше в історії одночасно пройшли до другого раунду плейоф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OptaStats.

«Міннесота Тімбервулвз» у 1/8 плейоф НБА перемогла «Денвер Наггетс» з рахунком 4-2, а «Міннесота Уайлд» з аналогічним рахунком обіграла «Даллас Старз».

У другому раунді плейоф НХЛ «Міннесота Уайлд» зустрінеться з «Колорадо Евеланш», а «Міннесота Тімбервулвз» – з «Сан-Антоніо Сперс».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: хокей баскетбол НБА НХЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український баскетболіст є одним з найкреативніших «трюкачів» у світі
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії
27 квiтня, 19:23
Анже Копітар віддав «Кінгз» 20 років
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
27 квiтня, 13:00
За «Монако» Діалло виступає з 2021 року
Одноклубник Кличка став найкращим захисником Євроліги
23 квiтня, 15:37
MVP півфіналу було визнано захисника «Київ-Баскета» Єгора Сушкіна
Визначилася символічна збірна та найкращий гравець другого раунду плейоф Суперліги
22 квiтня, 10:45
«Київ-Баскет» виграв півфінальну серію плейоф у «Харківських Соколів»
Визначилась фінальна пара плейоф української Суперліги з баскетболу
21 квiтня, 15:26
Уро-Ніле (праворуч) допомогла «Ньону» виграти у «Фрібура»
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
16 квiтня, 11:31
«Осака» Геруна поступилась «Окінаві»
Герун набрав сім очок у грі чемпіонату Японії з баскетболу
9 квiтня, 10:59
Святослав Михайлюк не виступав за «синьо-жовтих» із 2023 року
Генсек баскетбольної федерації Драбіковський анонсував повернення зіркового легіонера до збірної України Реклама
4 квiтня, 12:26
Клуб «Чукурува» Мерсін Ягупової (ліворуч) здобув перемогу над «Атінаїкосом»
Клуб лідерки збірної України з баскетболу виграв перший матч фіналу Єврокубку
3 квiтня, 13:40

Новини

Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми
Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань
Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua