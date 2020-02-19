Клуб американської МЛС хоче переманити до себе Ліонеля Мессі



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«Лос-Анджелес Гелаксі» має намір підписати Мессі, щоб замінити шведського нападника Ібрагімовича, який перейшов в «Мілана»

«Лос-Анджелес Гелаксі» проявляє інтерес до аргентинського нападника «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт MLS з посиланням на Radio Continental.

За даними джерела, представники американського клубу вже провели попередні переговори з батьком футболіста.

«Лос-Анджелес Гелаксі» має намір підписати зоряного гравця, який замінив би шведського нападника Златана Ібрагімовича, який перейшов в «Мілан».

Раніше повідомлялося, що Мессі може покинути «Барселону» через конфлікт з керівництвом клубу. Форвард посварився зі спортивним директором каталонців Еріком Абідалем.

Також з'явилася інформація, що клуб оплачував послуги компанії, яка критикувала 32-річного аргентинця в соціальних мережах.