  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Клуб американської МЛС хоче переманити до себе Ліонеля Мессі

    • Розсилка
    Клуб американської МЛС хоче переманити до себе Ліонеля Мессі

    «Лос-Анджелес Гелаксі» має намір підписати Мессі, щоб замінити шведського нападника Ібрагімовича, який перейшов в «Мілана»

    «Лос-Анджелес Гелаксі» проявляє інтерес до аргентинського нападника «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт MLS з посиланням на Radio Continental.

    За даними джерела, представники американського клубу вже провели попередні переговори з батьком футболіста.

    «Лос-Анджелес Гелаксі» має намір підписати зоряного гравця, який замінив би шведського нападника Златана Ібрагімовича, який перейшов в «Мілан».

    Раніше повідомлялося, що Мессі може покинути «Барселону» через конфлікт з керівництвом клубу. Форвард посварився зі спортивним директором каталонців Еріком Абідалем.

    Також з'явилася інформація, що клуб оплачував послуги компанії, яка критикувала 32-річного аргентинця в соціальних мережах.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ