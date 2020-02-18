У Луніна змінився тренер



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Хаві Росада лишився без роботи @RealOviedo

Набувати досвіду українець буде вже під орудою нового наставника

Боси «Реал Ов’єдо» - клуба, де на правах оренди грає Андрій Лунін, вирішили припинити стосунки з головним тренером команди Хаві Росадою.

У вівторок вранці віг провів тренування команди, а ввечорі клуб через свої соцмережі вже подякував фахівцю та побажав успіхів на новому місці роботи

37-річний іспанець працював з «Ов’єдо» з початку сезону 2019/2020. Під керівництвом Росади команда зіграла 24 матчі і здобула шість перемог.

Нині «Ов'єдо» йде в зоні вильоту Сегунди й займає малопочесне 19-е місце.

Андрій Лунін за керівництва Хаві Росади є основним голкіпером клубу - він чередує геніальні матчі з провальними, як і личить молодому вратарю, користується підтримкою команди та вболівальників.

Наступний матч команда Луніна проведе 23 лютого вдома проти «Луго».

ім’я нового наставника українця та решти «Карбайонців» поки не називається.

Джерело: glavcom.ua