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    У Луніна змінився тренер

    • Розсилка
    Хаві Росада лишився без роботи - У Луніна змінився тренер
    Хаві Росада лишився без роботи
    @RealOviedo

    Набувати досвіду українець буде вже під орудою нового наставника

    Боси «Реал Ов’єдо» - клуба, де на правах оренди грає Андрій Лунін, вирішили припинити стосунки з головним тренером команди Хаві Росадою.

    У вівторок вранці віг провів тренування команди, а ввечорі клуб через свої соцмережі вже подякував фахівцю та побажав успіхів на новому місці роботи

    37-річний іспанець працював з «Ов’єдо» з початку сезону 2019/2020. Під керівництвом Росади команда зіграла 24 матчі і здобула шість перемог.

    Нині «Ов'єдо» йде в зоні вильоту Сегунди й займає малопочесне 19-е місце.

    Андрій Лунін за керівництва Хаві Росади є основним голкіпером клубу - він чередує геніальні матчі з провальними, як і личить молодому вратарю, користується підтримкою команди та вболівальників.

    Наступний матч команда Луніна проведе 23 лютого вдома проти «Луго».

    ім’я нового наставника українця та решти «Карбайонців» поки не називається.

    Джерело: glavcom.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін ФК «Реал» (Ов'єдо)
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