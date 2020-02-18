У Луніна змінився тренер
Набувати досвіду українець буде вже під орудою нового наставника
Боси «Реал Ов’єдо» - клуба, де на правах оренди грає Андрій Лунін, вирішили припинити стосунки з головним тренером команди Хаві Росадою.
У вівторок вранці віг провів тренування команди, а ввечорі клуб через свої соцмережі вже подякував фахівцю та побажав успіхів на новому місці роботи
37-річний іспанець працював з «Ов’єдо» з початку сезону 2019/2020. Під керівництвом Росади команда зіграла 24 матчі і здобула шість перемог.
Нині «Ов'єдо» йде в зоні вильоту Сегунди й займає малопочесне 19-е місце.
Андрій Лунін за керівництва Хаві Росади є основним голкіпером клубу - він чередує геніальні матчі з провальними, як і личить молодому вратарю, користується підтримкою команди та вболівальників.
Наступний матч команда Луніна проведе 23 лютого вдома проти «Луго».
ім’я нового наставника українця та решти «Карбайонців» поки не називається.
Джерело: glavcom.ua