Клуб Довбика вперше у своїй історії підписав контракт із ямайським футболістом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Бейлі виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року

Новий сезон чемпіонату Італії стартує 23 серпня

Ямайський півзахисник Леон Бейлі перейшов з англійської «Астон Вілли» до «Роми», у складі якої виступає українець Артем Довбик, на правах оренди з правом викупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу італійського клубу.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, вартість оренди становила 2 мільйони євро, а сума викупу – 22 мільйони.

Бейлі – перший в історії «Роми» футболіст із Ямайки. Він виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року. У складі англійського клубу він зіграв у 144 матчах у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 24 результативні передачі.

Раніше півзахисник грав у бельгійському «Генку» та німецькому «Байєрі».

Новий сезон чемпіонату Італії стартує 23 серпня.

Як повідомлялося, воротар «Флуміненсе» Фабіо став футболістом, який зіграв найбільшу кількістю офіційних матчів в історії.

44-річний Фабіо зіграв 1391 матч на професійному рівні і обійшов колишнього голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона за кількістю офіційних ігор за кар'єру (1390).

Фабіо встановив рекорд у матчі з «Америкою де Калі» (2:0) у Південноамериканському кубку.

Бразильський воротар провів найбільшу кількість матчів за кар'єру в «Крузейро» – 976. Також він зіграв 235 матчів за «Флуміненсе», 150 – за «Васко да Гама» та 30 – за «Уніан Бандейранте».

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

