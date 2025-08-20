Клуб Довбика вперше у своїй історії підписав контракт із ямайським футболістом

Бейлі виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року

Ямайський півзахисник Леон Бейлі перейшов з англійської «Астон Вілли» до «Роми», у складі якої виступає українець Артем Довбик, на правах оренди з правом викупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу італійського клубу.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, вартість оренди становила 2 мільйони євро, а сума викупу – 22 мільйони.

Бейлі – перший в історії «Роми» футболіст із Ямайки. Він виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року. У складі англійського клубу він зіграв у 144 матчах у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 24 результативні передачі.

Раніше півзахисник грав у бельгійському «Генку» та німецькому «Байєрі».

Новий сезон чемпіонату Італії стартує 23 серпня.

Як повідомлялося, воротар «Флуміненсе» Фабіо став футболістом, який зіграв найбільшу кількістю офіційних матчів в історії.

44-річний Фабіо зіграв 1391 матч на професійному рівні і обійшов колишнього голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона за кількістю офіційних ігор за кар'єру (1390).

Фабіо встановив рекорд у матчі з «Америкою де Калі» (2:0) у Південноамериканському кубку.

Бразильський воротар провів найбільшу кількість матчів за кар'єру в «Крузейро» – 976. Також він зіграв 235 матчів за «Флуміненсе», 150 – за «Васко да Гама» та 30 – за «Уніан Бандейранте».

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.