Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»
«Гірники» зазнали першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України
«Шахтар» зіграв унічию з «Карпатами» в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні «Україна» у Львові завершився з рахунком 3:3. Про це інформує «Главком».
Уже на дев’ятій хвилині зустрічі «гірники» відкрили рахунок зусиллями Невертона.
На 18-й хвилині господарі відігралися – забив Ігор Невес. Але на перерву донеччани вирушили в ролі лідера, бо на 23-й хвилині відзначився Кауан Еліас.
На 57-й хвилині «леви» могли вдруге за матч зрівняти рахунок, але гол Дениса Мірошніченка було скасовано через офсайд.
Утім, на 77-й хвилині «Карпати» таки відновили паритет у грі – точного удару завдав Бруніньйо.
Підопічні Арди Турана спробували вирвати перемогу – на 82-й хвилині Аліссон знову вивів «помаранчево-чорних» уперед.
Однак підопічні Владислава Лупашка зуміли врятуватися від поразки. На 90+1-й хвилині нічию львів'янам приніс Ігор Краснопір.
Таким чином, «Шахтар» зазнав першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України. У стартовому турі донеччани перемогли «Епіцентр» (1:0).
«Карпати» набрали перше очко в нинішньому розіграші УПЛ, адже розпочали чемпіонат поразкою від «Полісся» (0:2).
У третьому турі УПЛ «гірники» 17 серпня на виїзді зустрінуться з «Вересом», а «леви» днем раніше завітають у гості до «Колоса».
Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, «Шахтар» у польському Кракові прийме грецький «Панатінаїкос» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. У першому поєдинку в Афінах команди зіграли внічию (0:0).