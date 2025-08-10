Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»

«Гірники» зазнали першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України

«Шахтар» зіграв унічию з «Карпатами» в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні «Україна» у Львові завершився з рахунком 3:3. Про це інформує «Главком».

Уже на дев’ятій хвилині зустрічі «гірники» відкрили рахунок зусиллями Невертона.

На 18-й хвилині господарі відігралися – забив Ігор Невес. Але на перерву донеччани вирушили в ролі лідера, бо на 23-й хвилині відзначився Кауан Еліас.

На 57-й хвилині «леви» могли вдруге за матч зрівняти рахунок, але гол Дениса Мірошніченка було скасовано через офсайд.

Утім, на 77-й хвилині «Карпати» таки відновили паритет у грі – точного удару завдав Бруніньйо.

Підопічні Арди Турана спробували вирвати перемогу – на 82-й хвилині Аліссон знову вивів «помаранчево-чорних» уперед.

Однак підопічні Владислава Лупашка зуміли врятуватися від поразки. На 90+1-й хвилині нічию львів'янам приніс Ігор Краснопір.

Таким чином, «Шахтар» зазнав першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України. У стартовому турі донеччани перемогли «Епіцентр» (1:0).

«Карпати» набрали перше очко в нинішньому розіграші УПЛ, адже розпочали чемпіонат поразкою від «Полісся» (0:2).

У третьому турі УПЛ «гірники» 17 серпня на виїзді зустрінуться з «Вересом», а «леви» днем раніше завітають у гості до «Колоса».

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, «Шахтар» у польському Кракові прийме грецький «Панатінаїкос» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. У першому поєдинку в Афінах команди зіграли внічию (0:0).