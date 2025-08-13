«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»

Забарний: Для мене ПСЖ – найкращий клуб та проєкт у світі

Захисник «ПСЖ» та збірної України з футболу Ілля Забарний дав перше інтерв'ю в статусі гравця французького клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ПСЖ».

«Для мене «ПСЖ» – найкращий клуб та проєкт у світі. Думаю, у мене хороше майбутнє. Я тут, щоб віддати все на полі», – заявив Ілля.

Він також розповів, що його зацікавило у «ПСЖ».

«Тут дуже тактично цікава гра. Мені таке подобається. Я насолоджувався, коли дивився за стилем гри «ПСЖ». Як на мене, це топ. Я ще молодий, мені лише 22. Але я відчуваю себе не за своїми роками – це чудово. У мене чимало досвіду. Я впевнений, що він мені допоможе, хоча мені ще є, чому навчатися. Попередній сезон для «ПСЖ» був неймовірним. Я просто закохався у їхній стиль футбол», – розповів Забарний.

Він також прокоментував майбутню співпрацю з головними тренером клубу Луїсом Енріке.

«Я грав проти нього, коли він очолював збірну Іспанії проти України. Він досить енергійний – мені це подобається», – зазначив Ілля.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.