Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
Забарний: Я насолоджувався, коли дивився за стилем гри «ПСЖ»
фото: «ПСЖ»

Забарний: Для мене ПСЖ – найкращий клуб та проєкт у світі

Захисник «ПСЖ» та збірної України з футболу Ілля Забарний дав перше інтерв'ю в статусі гравця французького клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ПСЖ».

«Для мене «ПСЖ» – найкращий клуб та проєкт у світі. Думаю, у мене хороше майбутнє. Я тут, щоб віддати все на полі», – заявив Ілля.

Він також розповів, що його зацікавило у «ПСЖ». 

«Тут дуже тактично цікава гра. Мені таке подобається. Я насолоджувався, коли дивився за стилем гри «ПСЖ». Як на мене, це топ. Я ще молодий, мені лише 22. Але я відчуваю себе не за своїми роками – це чудово. У мене чимало досвіду. Я впевнений, що він мені допоможе, хоча мені ще є, чому навчатися. Попередній сезон для «ПСЖ» був неймовірним. Я просто закохався у їхній стиль футбол», – розповів Забарний.

Він також прокоментував майбутню співпрацю з головними тренером клубу Луїсом Енріке.

«Я грав проти нього, коли він очолював збірну Іспанії проти України. Він досить енергійний – мені це подобається», – зазначив Ілля.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Пафос» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ».
«Пафос» – «Динамо»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
11 серпня, 12:38
Йоханнес Бьо – п'ятиразовий олімпійський чемпіон та 23-разовий чемпіон світу з біатлону
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі
8 серпня, 10:30
Гру «Санта Колома» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 13:41
Гру «Шахтар» – «Бешикташ» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Шахтар» – «Бешикташ»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Європи
31 липня, 11:32
На Олімпіаді-2024 Бразилія стала віцечемпіонкою
Визначилися дві жіночі футбольні збірні, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2028
30 липня, 12:53
30 липня збірна України вирушить з Києва до Молдови
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025
28 липня, 14:21
Лунін з партнерами дійшов до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу
Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
26 липня, 09:34
Гру «Олександрія» – «Партизан» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»
«Олександрія» – «Партизан»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
24 липня, 12:27
10 жовтня збірна України проведе гру в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»
Ісландія – Україна: визначилося місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
14 липня, 18:37

Новини

У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7995
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7196
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3960
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua