Бразильський воротар встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Бразильський воротар встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
Фабіо встановив рекорд у матчі з «Америкою де Калі» (2:0) у Південноамериканському кубку
фото: Reuters

44-річний Фабіо зіграв 1391 матч на професійному рівні

Воротар «Флуміненсе» Фабіо став футболістом, який зіграв найбільшу кількістю офіційних матчів в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Brasil.

44-річний Фабіо зіграв 1391 матч на професійному рівні і обійшов колишнього голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона за кількістю офіційних ігор за кар'єру (1390).

Фабіо встановив рекорд у матчі з «Америкою де Калі» (2:0) у Південноамериканському кубку.

Бразильський воротар провів найбільшу кількість матчів за кар'єру в «Крузейро» – 976. Також він зіграв 235 матчів за «Флуміненсе», 150 – за «Васко да Гама» та 30 – за «Уніан Бандейранте».

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

