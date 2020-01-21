Першоліговий «Інгулець» збирається підсилитися екс-гравцем збірної Хорватії



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Власник «Інгульця» вважає, що футболістів з таким пасом, як у Младена Бартуловіча, в українському футболі зараз небагато ФК «Волинь»

На Младена Бартуловіча претендують також львівські «Карпати»

Президент першолігового клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк прокоментував інтерес свого клубу у трансфері хорвата Младена Бартуловіча.

«Те, що Бартуловіча хочуть бачити в своєму складі багато клубів, зовсім не дивно. Футболістів з таким розумінням гри, баченням поля, умінням віддати бездоганний пас або гостро пробити по воротах, будемо говорити відверто, в нашому футболі не так багато.

Зрозуміло, що такий виконавець не був би зайвим і в нашій команді. Повідомлю наступне: їду в Дніпро, де буду обговорювати з ним умови співпраці, без підписаного контракту додому не повернуся.

Впевнений, що не тільки Младен потрібен нам, але і ми потрібні йому. Той стиль гри, який сповідує «Інгулець», дозволить йому ідеально вписатися в нашу ігрову схему і ще довго радувати своєю майстерністю як наших уболівальників, так і любителів футболу по всій Україні», – поділився Поворознюк в коментарі офіційному сайту «Інгульця».

Зауважимо, що Бартуловіч розірвав контракт з луцькою «Волинню» та перебуває в статусі вільного агента. У трансфері хорвата також зацікавлені львівські «Карпати», за які Млоден свого часу вже виступав.

У 2006-2009 роках Бартуловіч зіграв два поєдинки за національну збірну Хорватії.

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