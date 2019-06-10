Ультрас «Карпат» спалили трибуну на луцькому стадіоні (фото і відео)



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Кіптява від диму стояла на пів-Луцька Фото із соцмереж

Менш ніж через місяць на «Авангарді» має відбутися чемпіонат Європи з легкої атлетики

Як уже повідомляв «Главком», перехідний матч за право грати у футбольній Прем'єр-лізі України між луцькою «Волинню» і львівськими «Карпатами» завершився скандалом.

Невдоволені кількома суддівськими рішеннями, котрі, безперечно, мали вплив на результат, місцеві вболівальники почали вибігати на поле з наміром поквитатися з арбітром. Є навіть інформація, немов рефері Максима Козиряцького вдарив тренер «Волині» Андрій Тлумак. Щоправда, сам фахівець, котрий раніше багато років захищав ворота «Карпат», такі звинувачення заперечує.

Не були білими і пухнастими впродовж цієї зустрічі і галицькі ультрас. Вони теж палили піротехніку, у них теж виникали сутички з поліцією. Проте головним наслідком стала спалена майже повністю трибуна стадіону «Авангард». Фото з відкритих джерел демонструють, що займання трапилося не випадково. Іронія полягає у тому, що крісла вигоріли у формі сердечка.

Найцікавіше, що менш ніж через місяць, 6-7 липня на луцькому «Авангарді» вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, боротимуться за перемогу у Суперлізі командного чемпіонату Європи. Відповідно тепер наслідки руйнації треба оперативно локалізовувати. За нашою інформацією, нових крісел наразі встановлювати не будуть, а приховають спалений сектор полотнищем.