Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини

«Чукурува» Мерсін українки Аліни Ягупової не зміг створити сенсації і поступився в півфіналі плейоф чемпіонату Туреччини переможцю регулярного чемпіонату «Фенербахче» 0:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після виїзної поразки, вдома «Мерсін» поступився 65:95.

Аліна Ягупова в цьому матчі відіграла 21 хвилину, набрала 2 очка (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 2 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах.

Таким чином, в чемпіонаті Туреччини в цьому сезоні Ягупова зіграла 10 матчів, в середньому граючи 23.3 хвилини, набираючи 9.9 очка, 3.6 підбирання та 3.7 передачі. В Мерсін вона перейшла в середині січня.

Мерсіну ще належить зіграти у фіналі Єврокубку, де 2 та 9 квітня команда протистоятиме грецькому «Атінаїкосу».

В другому дивізіоні Італії «Віртус» Кальярі поступився «Вальдарно» 69:82. Серафима Тиха зіграла 13 хвилин, набрала 4 очка (1/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 5 підбирань при 1 фолі та 1 втраті.

«Слованка» завершила регулярний чемпіонат Чехії поразкою від «Градец-Кралове» 57:100 і зайняла останнє місце з однією перемогою в 22 матчах. Тепер команду чекають матчі плейауту. У звітній грі Анастасія Ковтун вийшла у старті, зіграла 26 хвилин, набрала 5 очок (2/4 двоочкові, 1/6 штрафні), зібрала 13 підбирань, зробила 1 перехоплення, 3 блок-шоти при 2 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).

