Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
фото: ФБУ

Поза заявкою на гру з Іспанією залишились розігруючий Єгор Сушкін та бігмен Данііл Сипало

Вже в пʼятницю, 27 лютого 2026 року, чоловіча збірна України зіграє перший матч ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Номінально домашня гра відбудеться в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига) о 15:00. 

Напередодні матчу тренерський штаб збірної визначився зі складом на гру, до фінальної заявки увійшли 12 гравців

Склад збірної України

  • Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), перша тренер Зотова Тетяна;
  • Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;
  • Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;
  • Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;
  • Михайло Бублик (Київ-Баскет, Україна), перша тренер Людмила Коваль;
  • Олександр Липовий (Рапід, Румунія), перша тренер Людмила Покровенко;
  • Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
  • Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;
  • В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
  • Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;
  • Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;
  • Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко.

Поза заявкою залишились розігруючий Єгор Сушкін та бігмен Данііл Сипало. В рамках другого ігрового вікна кваліфікації ЧС-2027 збірна України свій другий матч також зіграє проти іспанців. Гра відбудеться в місті Ов’єдо 2-го березня о 21:30. 

Три кращі команди групи вийдуть до другого етапу відбору, де зіграють із представниками квартету B (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, буде збережено.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51
Бобров допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу над «Крайовою»
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
2 лютого, 13:23
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
4 лютого, 11:52
23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс»
Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
5 лютого, 12:45
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії
10 лютого, 15:28
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Лукашов зіграв за збірну України 67 матчів
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
18 лютого, 20:14
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
20 лютого, 13:08
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
25 лютого, 11:42

Новини

Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією
Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією
Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді
Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
«Маємо виходити і битися до кінця». Збірна України з баскетболу налаштована на матч з Іспанією
«Маємо виходити і битися до кінця». Збірна України з баскетболу налаштована на матч з Іспанією
Хто продовжить боротьбу за трофей? Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій
Хто продовжить боротьбу за трофей? Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua