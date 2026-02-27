Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії

Поза заявкою на гру з Іспанією залишились розігруючий Єгор Сушкін та бігмен Данііл Сипало

Вже в пʼятницю, 27 лютого 2026 року, чоловіча збірна України зіграє перший матч ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Номінально домашня гра відбудеться в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига) о 15:00.

Напередодні матчу тренерський штаб збірної визначився зі складом на гру, до фінальної заявки увійшли 12 гравців

Склад збірної України

Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), перша тренер Зотова Тетяна;

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Михайло Бублик (Київ-Баскет, Україна), перша тренер Людмила Коваль;

Олександр Липовий (Рапід, Румунія), перша тренер Людмила Покровенко;

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;

Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко.

Поза заявкою залишились розігруючий Єгор Сушкін та бігмен Данііл Сипало. В рамках другого ігрового вікна кваліфікації ЧС-2027 збірна України свій другий матч також зіграє проти іспанців. Гра відбудеться в місті Ов’єдо 2-го березня о 21:30.

Три кращі команди групи вийдуть до другого етапу відбору, де зіграють із представниками квартету B (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, буде збережено.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0