Клуб Євроліги розірвав контракт з гравцем через його конфлікт з тренером

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Рішон Холмс потрапив у немилість одного з найбільш скандальних тренерів Європи
фото: соціальні мережі БК «Панатінаїкос»

Ергіну Атаману не сподобалася активність центрового в соціальних мережах

Грецький «Панатінаїкос» оголосив про припинення співпраці з 32-річним ексгравцем НБА Рішоном Холмсом. Про це повідомляє «Главком».

Скандал всередині команди

Причиною такого радикального кроку став відкритий конфлікт між баскетболістом та головним тренером команди Ергіном Атаманом. Ситуація загострилася 15 березня 2026 року після переможного матчу грецької ліги проти «АЕКа» (103:78). Попри успішний результат, Атаман публічно розкритикував гру своїх підопічних у захисті, окремо виділивши Холмса. Тренер заявив, що «великі» гравці команди, і особливо Рішон, «сплять на майданчику» та не проявляють належної активності у ключових ігрових моментах.

Замість внутрішнього обговорення претензій тренера, Холмс обрав шлях публічної іронії. Баскетболіст відреагував на слова Атамана дописом у соціальній мережі X, використавши смайлики, що сміються. Така поведінка гравця обурила Ергіна Атамана, який відомий своєю прихильністю до суворої дисципліни. Наставник лаконічно зазначив, що ненавидить соціальні мережі, і відтоді центровий перестав потрапляти до заявки на матчі. Перед поєдинком Євроліги проти «Дубая» тренер підтвердив, що питання щодо Холмса є внутрішньою справою клубу, яка невдовзі буде остаточно вирішена. Як наслідок, «Панатінаїкос» прийняв рішення розірвати контракт, підписаний влітку 2025 року за схемою 1+1.

Статистика гравця по сезону

Відхід Холмса став суттєвою кадровою втратою для грецького клубу, зважаючи на його багатий досвід. До переїзду в Європу американець протягом десяти років виступав у НБА, захищаючи кольори «Філадельфії», «Фінікса», «Сакраменто», «Далласа» та «Вашингтона». У поточному сезоні Євроліги Рішон провів 19 матчів, у яких в середньому набирав 7,9 очка та робив 4,3 підбирання за 18 хвилин ігрового часу. Попри солідний рейтинг ефективності у 9,1, порушення субординації поставило крапку на його кар'єрі в Афінах.

Нагадаємо, що представники бразильського баскетбольного клубу побили суддю після матчу. Скандальний інцидент трапився після матчу Національної баскетбольної ліги між «Пато» та «Кашіас-ду-Сул». 

