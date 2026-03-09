Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Суспільне Спорт покаже матчі жіночої збірної у відборі на Євробаскет-2027

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі

Жіноча національна збірна України у березні зіграє три матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на телеканалі, сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі (Латвія) на майданчику Олімпійського центру Рімі. Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.

У рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (Болгарія) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (Азербайджан).

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Збірна України в разі перемоги над Чорногорією і перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном уже 11 березня 2026 року може достроково вийти до другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У чемпіонаті Польщі в цьому сезоні Санон зіграв у 14 матчах
Санон відновився після травми та провів вдалу гру у Чемпіонаті Польщі з баскетболу
6 березня, 10:50
Панчук увійшли до заявки збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Панчук набрала 13 очок у грі чемпіонату Словаччини з баскетболу
4 березня, 13:21
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
27 лютого, 09:48
Айнарс Багатскіс проводить третій поспіль зі збірною України відбір на Чемпіонат світу
Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією Реклама
27 лютого, 08:22
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії Реклама
27 лютого, 08:00
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
26 лютого, 11:59
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
25 лютого, 11:42
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
Номінально домашню з Іспанією Україна зіграє в Ризі
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
16 лютого, 13:51

Новини

Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі
Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі
Шевченко розніс арбітраж у турі Прем'єр-ліги та ініціював розслідування
Шевченко розніс арбітраж у турі Прем'єр-ліги та ініціював розслідування
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу
Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу
Моурінью заявив, що тренер «Порту» після матчу 50 разів назвав його зрадником
Моурінью заявив, що тренер «Порту» після матчу 50 разів назвав його зрадником

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua