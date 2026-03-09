Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Суспільне Спорт покаже матчі жіночої збірної у відборі на Євробаскет-2027

Жіноча національна збірна України у березні зіграє три матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на телеканалі, сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі (Латвія) на майданчику Олімпійського центру Рімі. Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.

У рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (Болгарія) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (Азербайджан).

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Збірна України в разі перемоги над Чорногорією і перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном уже 11 березня 2026 року може достроково вийти до другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)