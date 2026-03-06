Головна Спорт Новини
Санон відновився після травми та провів вдалу гру у Чемпіонаті Польщі з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Санон відновився після травми та провів вдалу гру у Чемпіонаті Польщі з баскетболу
У чемпіонаті Польщі в цьому сезоні Санон зіграв у 14 матчах

Санон набрав 15 очок, віддав 7 передач, поставив 2 блок-шоти

Український захисник Іссуф Санон, який пропустив останні матчі національної збірної, відновився після пошкодження і зіграв 28 хвилин в матчі чемпіонату Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Шльонськ» Санона здобув непросту перемогу над «Дабровою» Горніча з рахунком 95:90 і залишився лідером турнірної таблиці за втраченими очками, вигравши 14 матчів з 19.

За час на майданчику Іссуф Санон набрав 15 очок (5/5 двоочкові, 1/6 триочкові, 2/2 штрафні), віддав 7 передач, поставив 2 блок-шоти при 4 втратах і 2 фолах.

У чемпіонаті Польщі в цьому сезоні Санон зіграв у 14 матчах, набираючи 9.6 очка, 2.4 підбирання, 3.8 передачі за 19.5 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
