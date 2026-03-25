Іспанський тренер хоче відвідати Росію, щоб «показати сину, яка красива Москва»
Абаскаль: У квітні чи травні ми збираємося відвідати друзів у Москві
Колишній головний тренер московського «Спартака» іспанець Гільєрмо Абаскаль у розмові з пропагандистами повідомив про плани відвідати столицю країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».
«У квітні чи травні ми збираємося відвідати друзів у Москві. Мій син народився там, йому вже три роки, і ми хотіли б, щоб він побачив, де він народився, і яка красива Москва. Чи планую відвідати матч «Спартака»? Так», – заявив Абаскаль.
Абаскаль очолював «Спартак» з червня 2022 року до квітня 2024-го.
Останнім місцем роботи 36-річного іспанського фахівця був мексиканський клуб «Атлетіко Сан-Луїс».
Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.
Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:
- Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
- Микола Яриловець – рядовий російської армії
- Олена Красовська – сержант російської армії
- Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
- Вікторія Мєшкова
- Владислав Шевченко
Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.
Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026
Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.
