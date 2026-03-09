Головна Спорт Новини
Сили оборони знищили на фронті російського баскетболіста

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сили оборони знищили на фронті російського баскетболіста
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Усова

Ліквідований окупант Усов грав у аматорському чемпіонаті Челябінська з баскетболу

Захисники України ліквідували російського окупанта В'ячеслава Усова. Про це повідомляє «Главком».

В'ячеслав Усов – баскетболіст із Челябінська. Йому було 27 років. 

«В'ячеслав розпочинав свій шлях у баскетболі у тренера Григорія Лєсова у саткінській школі № 40. Грав за команду «Кузнец» у аматорському чемпіонаті Челябінська, лізі розвитку МЛБЛ, турнірах з баскетболу 3×3. Неодноразово брав участь у змаганнях із кидків зверху на «Матчах зірок», «Помаранчевому м'ячі», Кубку губернатора Челябінської області з баскетболу 3×3», – повідомили у Федерації баскетболу Челябінської області.

Варто зазначити, що російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Усова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

