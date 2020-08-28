Шевченко розповів про великий мінус збірної України перед стартом в Лізі націй



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Шевченко очікує важких баталій в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поскаржився на велику паузу між зборами національної команди, повідомив Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец" .

«На жаль, Євро перенесли, тому зараз ми стартуємо в Лізі націй. У нас дуже сильна група. Великий мінус в тому, що ми не бачилися дев’ять місяців. Це великий термін», - наголосив коуч.

Наставник подякував Українській Прем'єр-лізi за складений календар, який дозволив провести національній команді мінізбір перед матчами Ліги націй.

«За цей мінізбір я хочу подякувати всім клубам української ліги, що пішли нам назустріч, зокрема «Шахтарю» і «Динамо», тому що більшість гравців представлені цими двома клубами. Вони пішли мені назустріч, розуміючи, що, коли довго не бачиш команду, який-небудь мінізбір треба провести», – додав Шевченко.

Варто відзначити, що у найближчих матчах Україна зустрінеться зі Швейцарією (3 вересня) і Іспанією (6 вересня) в Лізі націй.