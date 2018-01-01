Клуб Прем'єр-ліги України підписав контракт із бразильським захисником

Контракт розраховано на два з половиною роки

Український футбольний клуб «Сталь» підписав 22-річного бразильського захисника Джонатана Карлоса Перейру. Про це повідомляє прес-служба українського клубу. Контракт футболіста зі «Сталлю» підписаний терміном на два з половиною роки. У складі «Сталі» новачок гратиме під другим номером. Джонатан є