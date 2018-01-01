Клуб Прем'єр-ліги України підписав контракт із бразильським захисником
- Сьогодні, 08:34
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Контракт розраховано на два з половиною роки
Український футбольний клуб «Сталь» підписав 22-річного бразильського захисника Джонатана Карлоса Перейру.
Про це повідомляє прес-служба українського клубу.
Контракт футболіста зі «Сталлю» підписаний терміном на два з половиною роки.
У складі «Сталі» новачок гратиме під другим номером.
Джонатан є вихованцем бразильського «Гояс».
Раніше виступав за «Гойас» U-19, «Гойас» B, та ФК «Тупі» (всі - Бразилія).
Футболіст народився 4 квітня 1995-го року, зріст 1,76, вага 71 кг.
Раніше кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України.
Також повідомлялося, що клуб планує підписати контракти з двома бразильськими футболістами.
Також стало відомо, що президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра.