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    Клуб Прем'єр-ліги України підписав контракт із бразильським захисником

    Контракт розраховано на два з половиною роки
    Український футбольний клуб «Сталь» підписав 22-річного бразильського захисника Джонатана Карлоса Перейру. Про це повідомляє прес-служба українського клубу. Контракт футболіста зі «Сталлю» підписаний терміном на два з половиною роки. У складі «Сталі» новачок гратиме під другим номером. Джонатан є
    • Сьогодні, 08:34
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    Джонатан. Фото: ФК Сталь
    Джонатан. Фото: ФК Сталь

    Контракт розраховано на два з половиною роки

    Український футбольний клуб «Сталь» підписав 22-річного бразильського захисника Джонатана Карлоса Перейру.

    Про це повідомляє прес-служба українського клубу.

    Контракт футболіста зі «Сталлю» підписаний терміном на два з половиною роки.

    У складі «Сталі» новачок гратиме під другим номером.

    Джонатан є вихованцем бразильського «Гояс».

    Раніше виступав за «Гойас» U-19, «Гойас» B,  та ФК «Тупі» (всі - Бразилія).

    Футболіст народився 4 квітня 1995-го року, зріст 1,76, вага 71 кг.

    Раніше кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України.

    Також повідомлялося, що клуб планує підписати контракти з двома бразильськими футболістами.

    Також стало відомо, що президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра.

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