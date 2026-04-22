Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер

Нападник молодіжної збірної України поповнить колонію співвітчизників

Іспанська «Жирона» узгодила перехід форварда угорського «Дьйора» Олександра Пищура-молодшого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Трансфер відбудеться у міжсезоння. Українець коштуватиме «червоно-білим» 1 млн євро. Угоді передували кількамісячні перемовини. Зокрема, взимку перехід Пищура зірвався.

Нападник стане четвертим українцем у складі «Жирони». Зараз у лавах каталонців виступають воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат. У сезоні 2023/24 на «Монтіліві» також грав нападник Артем Довбик.

У нинішньому сезоні Пищур провів 32 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав пять мячів. 21-річний форвард – син колишнього бомбардира луцької «Волині» та низки інших команд Олександра Пищура.

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.