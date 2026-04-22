Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Олександр Пищур переїде до Іспанії
фото: УАФ

Нападник молодіжної збірної України поповнить колонію співвітчизників

Іспанська «Жирона» узгодила перехід форварда угорського «Дьйора» Олександра Пищура-молодшого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Трансфер відбудеться у міжсезоння. Українець коштуватиме «червоно-білим» 1 млн євро. Угоді передували кількамісячні перемовини. Зокрема, взимку перехід Пищура зірвався.

Нападник стане четвертим українцем у складі «Жирони». Зараз у лавах каталонців виступають воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат. У сезоні 2023/24 на «Монтіліві» також грав нападник Артем Довбик.

У нинішньому сезоні Пищур провів 32 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав пять мячів. 21-річний форвард – син колишнього бомбардира луцької «Волині» та низки інших команд Олександра Пищура.

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко залишиться в Ліверпулі
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
15 квiтня, 15:19
Максим Воронов залишиться в клубі на довгий час
Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії
16 квiтня, 17:59
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
Вчора, 14:29
Руслан Маліновський у таборі збірної України
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Вчора, 17:59
Віктор Циганков залишив слід у літописі «червоно-білих»
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Сергій Ребров не зміг виконати завдання біля керма «синьо-жовтих»
Ребров офіційно покинув збірну України
Сьогодні, 11:17

Новини

Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua