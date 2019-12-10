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    Клуб Вищої ліги уклав угоду з «Валенсією»

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    &laquo;Валенсія&raquo; та&nbsp;&laquo;Рівне&raquo; уклали угоду про співпрацю&nbsp; - Клуб Вищої ліги уклав угоду з «Валенсією»
    «Валенсія» та «Рівне» уклали угоду про співпрацю 
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    Президент рівненського баскетбольного клубу Сергій Ліщук домовився про співпрацю з іспанцями

    Баскетбольний клуб «Рівне» уклав угоду про співпрацю з іспанською «Валенсією».

    Спільна організація літніх баскетбольних таборів для дітей, підтримка молодих баскетболістів, організація змагань, підготовка спортивних спеціалістів і менеджерів – це лише декілька із напрямків, в яких буде співпрацювати БК «Рівне» та один з провідних клубів Європи, інформує пресслужба рівненського клубу.

    Напередодні угоду про співпрацю підписали президент українського клубу Сергій Ліщук та віце-президент «Валенсії» Франциско Рага.

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    За словами Ліщука, підписання меморандуму – не кінцева мета, а лише початок співпраці між двома клубами. «Ще на початку створення БК «Рівне», я казав, що маю багато ідей для популяризації та розвитку баскетболу, які я почерпнув граючи в Іспанії», - зазначив Ліщук.

    Сергій Ліщук за часів ігрової кар’єри шість сезонів виступав у чемпіонаті Іспанії за «Валенсію».

    баскетбол
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