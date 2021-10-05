Збірна України здобула рекордну кількість нагород на чемпіонаті світу з марафонського веслування

Людмила Бабак перемагає на світових форумах з 2017 року

Збірна України з веслування на байдарках і каное завершила виступ на чемпіонаті світу з марафону, що проходив у румунському Пітешті.

Українці взяли участь у 21 заїзді та виграли чотири нагороди. Загалом Україна посіла третє місце в медальному заліку, пропустивши вперед Угорщину та Данію. Так, угорці здобули 18 нагород (11 золотих, 10 срібних і 2 бронзові), коли данці – 6 медалей (3 золоті, 2 срібні й одну бронзову).

Цей результат України став найкращим за всю історію виступів збірної на світових першостях, повідомляє «Суспільне».

Дві найвищі нагороди здобула Людмила Бабак. Загалом веслувальниця з Енергодара вже є шестиразовою чемпіонкою світу. Каноїстка виграла «золото» в каное-одиночці на дистанції 3,4 км і 15,4 км. Людмила не поступається на чемпіонатах світу з 2017 року.

Бронзові медалі вибороли Катерина Безнюк з Рівного та Денис Давидов з Енергодара.