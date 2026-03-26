Україна – Швеція. Прогноз і анонс на матч плейоф відбору до Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
Розповідаємо про наразі головний поєдинок «синьо-жовтих» у новому році

Сьогодні, 26 березня 2026 року, збірна України з футболу на арені «Сьюдад де Валенсія» в Іспанії зустрінеться зі збірної Швеції у рамках плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Швеція

Однозначного лідера симпатій на 13:20 26 березня 2026 року не визначили, стверджують фахівці GGBET. Імовірна перемога підопічних Сергія Реброва оцінена балом 3,33. На перемогу «Тре Крунур» запропоновано коефіцієнт 2,43. На потенційну нічию в основний час закладено кеф 3,36. Схожа ситуація склалася і з проходом у фінал плейоф. На путівку до вирішального поєдинку для збірної України виставлено коефіцієнт 2,22. Кеф на місце в наступному раунді для Швеції запропоновано кеф 1,79. На тотал менше 1,0 закладено бал 7,73.

Передматчевий стан команд

Обидві збірні мають кадрові проблеми. Команда Реброва через травми втратила щонайменше трьох виконавців основи – центрбека Матвієнка, хавбека Зінченка та форварда Довбика. Потрапили в лазарет і низка інших оборонців (Таловєров, Батагов, Михавко). Через перебір жовтих карток не допоможуть «синьо-жовтим» оборонець Конопля і півзахисник Маліновський.

Натомість шведська збірна залишилася без основного воротаря Юханссона та обох правих оборонців (Гольм, Крафт). Давно травмований атакувальний хавбек Кулушевскі. А коштовний форвард Ісак після перелому ноги лише минулого тижня розпочав індивідуальні сесії на тренувальній базі англійського «Ліверпуля».

Минулий рік збірній України вдалося завершити на мажорній ноті. Підопічні Реброва здолали Ісландію (2:0) в очному поєдинку за місце в плейоф кваліфікації з голами Зубкова та Гуцуляка. Заради цього результату збірна України з футболу пожертвувала матчем зі збірною Франції (0:4). А от скандинави відбір провалили, набравши всього два очки за шість поєдинків. Зокрема, завдяки сумній нічиїй (1:1) проти Словенії з голом Лундгрена. Путівку в плейоф вдалося отримати завдяки попереднім виступам у Лізі націй.

Історія очних зустрічей

Упродовж тривалого часу збірні України та Швеціїкоманди не перетиналися ані в офіційних поєдинках, ані бодай у спарингах. Як наслідок, перше побачення трапилося аж у 2008 році. Скандинави якраз готувалися до Чемпіонату Європи та зіграли проти інших «синьо-жовтих» контрольний матч. Гору взяли українці з єдиним голом півзахисника Назаренка. Товариський поєдинок у лютому 2011-го завершився внічию – на гол шведського форварда Елмандера збірна України з футболу відповіла м'ячем нападника Девіча з пенальті.

Третій спаринг команди зіграли в серпні того ж року. Цього разу перемогла Швеція з голом вінгера Гюсена. А от далі збірні бачилися лише на офіційному рівні. Саме проти збірної Швеції дружина Олега Блохіна провели прем'єрний матч домашнього Євро-2012. «Тре Крунур» повели з голом форварда Ібрагімовіча на старті другого тайму, але дубль лідера України Шевченка перевернув поєдинок.

Вирвали перемогу тепер уже підопічні Шевченка й на Євро-2020. Цього разу збірні перетнулися в плейоф чемпіонату Європи. У поєдинку 1/8 фіналу турніру рахунок у середині першої половини відкрив хавбек Зінченко. Скандинави відігралися перед перервою зусиллями нападника Форсберга. Визначити переможця в основний час опоненти не спромоглися, а овертайм упевнено прямував до серії пенальті. Та на останній хвилині Довбик вирвав путівку в чвертьфінал для українців.

Де дивитися матч Україна – Швеція

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Читайте також

Сергій Ребров покине збірну України в разі невдачі в плейоф відбору до ЧС-2026
Ребров натякнув на відхід зі збірної України
7 березня, 15:48
«Синьо-жовті» мають трьох новачків
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
Молодіжна збірна України гратиме в сусідніх країнах
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
17 березня, 11:30
До шведської збірної викликали майже три десятки гравців
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
18 березня, 14:10
Едуард Сарапій (на передньому плані) готуватиметься до шведської збірної
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
19 березня, 10:05
«Синьо-жовті» в домашній формі
Збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом
20 березня, 11:46
Володимир Шаран повернувся до роботи на рівні УПЛ
Експівзахисник збірної України втретє очолив віцечемпіона Прем'єр-ліги
23 березня, 15:30
Сергій Ребров розраховує навіть на дебютантів
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції
Сьогодні, 09:15
Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
Сьогодні, 12:31

