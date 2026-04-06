Довелося втручатися поліції. Фанати «Севільї» погрожували гравцям після матчу з «Ов'єдо»

Після 30 матчів чемпіонату Іспанії «Севілья» посідає 17-е місце у турнірній таблиці

Фанати «Севільї» погрожували та ображали гравців своєї команди після програного матчу 30-го туру іспанської Ла Ліги з «Ов'єдо» (0:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Desmarque.

Група вболівальників чекала гравців у міському аеропорту, кричачи: «Забирайтеся геть!». Також лцнали образи на адресу президента клубу Хосе Марії Дель Нідо Карраско: «Хосе, помри. Боягуз!». Вболівальники із закритими особами вимагали пояснень від гравців. Загрози та образи змусили керівництво клубу звернутися до поліції, яка вивела гравців із зали.

Після 30 матчів чемпіонату Іспанії «Севілья» набрала 31 очко та посідає 17-е місце у турнірній таблиці. «Ов'єдо» перебуває на останньому, 20-му рядку. У команди в активі 24 очки.

У наступному турі Ла Ліги «Севілья» в домашньому матчі зустрінеться з мадридським «Атлетіко» (11 квітня 2026 року).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)