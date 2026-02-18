Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»

Інспектор УЄФА розслідуватиме дискримінаційну поведінку під час гри

УЄФА призначила інспектора з етики та дисципліни для розслідування можливого порушення дисциплінарного регламенту у грі Ліги чемпіонів між португальською «Бенфікою» та іспанським «Реалом». Про це повідомляє пресслужба УЄФА, інформує «Главком».

Інспектор розслідуватиме дискримінаційну поведінку під час матчу.

Зустріч пройшла у вівторок, 17 лютого 2026 року, у Лісабоні та завершилася перемогою «Реала» з рахунком 1:0.

Автор єдиного забитого м'яча у матчі нападник Вінісіус після голу підбіг до вболівальників «Бенфіки» і зробив провокаційні жести на їхню адресу. Після цього він поскаржився на арбітру матчу на расистські образи.

За інформацією іспанських ЗМІ, Вінісіуса на расовому ґрунті міг образити аргентинський півзахисник «Бенфіки» Джанлука Престіанні.

Зустріч було перервано на 10 хвилин. Наприкінці матчу вболівальники португальського клубу кидали у Вінісіуса та інших гравців «Реала» різні предмети, включаючи пляшки та електронні сигарети.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3