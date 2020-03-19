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    Лише дві європейські країни не відмінили футбольні змагання

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    Хачеріді змушений грати у час пандемії - Лише дві європейські країни не відмінили футбольні змагання
    Хачеріді змушений грати у час пандемії

    Продовжують гратися зі здоров’ям людей дві сусідки України

    Через пандемію коронавіусу абсолютна більшість європейських і світових футбольних чемпіонатів зупинили свою діяльність, однак є 2 країни Європи, де матчі тривають.

    Так, у футбол продовжують грати в турецькій Суперлізі і білоруській Вищій лізі.

    При цьому в обох країнах зафіксовані випадки захворювання на коронавірус нового типу - у Туреччині число захворілих становить близько 100 осіб, в Білорусі – близько 50.

    У понеділок, 16 березня, на європейському континенті було шість національних чемпіонатів, які не оголошували про припинення турнірів.

    За дві доби ситуація змінилася. За цей час "на паузу" стала українська Прем'єр-ліга, чемпіонат Угорщини, а також російська Прем'єр-ліга і сербська Суперліга.

    Чим керуються футбольні влади Білорусі та Туреччини - загадка.

    Зазначимо, що в обох першостях грають українські легіонери й вони наражаються на небезпеку.

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