«Шахтар» обійшов англійського гранда в рейтингу УЄФА



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«Шахтар» на тренуванні перед матчем із «Базелем» Twitter «Шахтар»

«Шахтар» продовжив пожинати плоди від успішних виступів у Лізі Європи

Тріумфальний поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи у протистоянні з «Базелем» (4:1) покращив перебування «Шахтаря» в клубному рейтингу УЄФА.

У нинішньому сезоні «Шахтар» заробив 21 бал. Загальна сума за останні п'ять єврокубкових кампаній - 84. Даний показник дозволив випередити лондонський «Челсі» (83 бали) та вийти на 14 місце.

Позаду «гірників» перебувають такі імениті клуби, як «Рома», «Наполі», «Порту», «Аякс» та інші. Лише одного балу донеччанам не вистачає аби наздогнати «Тоттенхем» і дортмундську «Боруссію».

Суперник підопічних Луїша Каштру по півфіналу ЛЄ – «Інтер», займає 39 позицію в рейтингу.

У першій десятці змін не відбулося:

«Реал» - 134 пункти

«Барселона» - 127

«Баварія» - 126

«Атлетіко» - 126

«Ювентус» - 117

«Манчестер Сіті» - 115

«ПСЖ» - 105

«Манчестер Юнайтед» - 99

«Ліверпуль» - 99

«Севілья» - 96.

Зазначимо, що київське «Динамо» з 55 балами посідає 26 місце.

Джерело: УЄФА