Лідер «Шахтаря» встановив унікальний рекорд Ліги Європи

Гол Тайсона вивів бразильця до кращих бомбардирів в історії Ліги Європи

Багаторічний гравець «Шахтаря» Тайсон став першим в історії, кому підкорилося забити голи в семи різних сезонах Ліги Європи, повідомляє «GracenoteLive» у Twitter.

32-річний бразилець установив рекорд Ліги Європи, забивши м'яч у семи різних сезонах. Рекордна серія Тайсона розпочалася ще в сезоні 2010-11 років, коли легіонер виступав за харківський «Металіст».

У шести сезонах турніру забивали француз Александер Ляказетт, нідерландець Джермейн Ленс та бразилець Арі.

- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



- Taison (+1)

- Alexandre Lacazette

- Jeremain Lens

- Ari#ShakhtarBasel #UEL