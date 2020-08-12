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    Лідер «Шахтаря» встановив унікальний рекорд Ліги Європи

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    Тайсон відсвяткував перший забитий гол у нинішній кампанії Ліги Європи - Лідер «Шахтаря» встановив унікальний рекорд Ліги Європи
    Тайсон відсвяткував перший забитий гол у нинішній кампанії Ліги Європи
    Twitter ФК «Шахтаря»

    Гол Тайсона вивів бразильця до кращих бомбардирів в історії Ліги Європи

    Багаторічний гравець «Шахтаря» Тайсон став першим в історії, кому підкорилося забити голи в семи різних сезонах Ліги Європи, повідомляє «GracenoteLive» у Twitter.

    32-річний бразилець установив рекорд Ліги Європи, забивши м'яч у семи різних сезонах. Рекордна серія Тайсона розпочалася ще в сезоні 2010-11 років, коли легіонер виступав за харківський «Металіст».

    У шести сезонах турніру забивали француз Александер Ляказетт, нідерландець Джермейн Ленс та бразилець Арі.

    Статистика ведеться з сезону 2009/10 років, коли змагання змінили формат та назву з Кубка УЄФА на Лігу Європи.

    Зауважимо, що у сезоні 2019-20 32-річний бразилець забив 11 голів і віддав 10 результативних пасів у всіх турнірах, яких він брав участь.

    Читайте також: Тайсон з трьома партнера потрапив до символічної збірної тижня Ліги Європи.

    Джерело: GracenoteLive

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