Лідер «Шахтаря» встановив унікальний рекорд Ліги Європи
Гол Тайсона вивів бразильця до кращих бомбардирів в історії Ліги Європи
Багаторічний гравець «Шахтаря» Тайсон став першим в історії, кому підкорилося забити голи в семи різних сезонах Ліги Європи, повідомляє «GracenoteLive» у Twitter.
32-річний бразилець установив рекорд Ліги Європи, забивши м'яч у семи різних сезонах. Рекордна серія Тайсона розпочалася ще в сезоні 2010-11 років, коли легіонер виступав за харківський «Металіст».
У шести сезонах турніру забивали француз Александер Ляказетт, нідерландець Джермейн Ленс та бразилець Арі.
- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020
- Taison (+1)
- Alexandre Lacazette
- Jeremain Lens
- Ari#ShakhtarBasel #UEL
Статистика ведеться з сезону 2009/10 років, коли змагання змінили формат та назву з Кубка УЄФА на Лігу Європи.
Зауважимо, що у сезоні 2019-20 32-річний бразилець забив 11 голів і віддав 10 результативних пасів у всіх турнірах, яких він брав участь.
Джерело: GracenoteLive