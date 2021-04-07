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    Нападник «Реала» Вінісіус встановив рекорд Ліги чемпіонів

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    Вінісіус став наймолодшим бразильцем, хто зробив дубль у плей-офф Ліги чемпіонів - Нападник «Реала» Вінісіус встановив рекорд Ліги чемпіонів
    Вінісіус став наймолодшим бразильцем, хто зробив дубль у плей-офф Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Він став наймолодшим бразильцем, котрий забив два голи в одному матчі плей-офф турніру

    Два голи нападника «Реала» Вінісіуса Жуніора у ворота «Ліверпуля» оновили віковий рекорд серед бразильських футболістів в Ліги чемпіонів.

    Як повідомляє OptaPaolo, у першій грі чвертьфіналу з «Ліверпулем» (3:1) Вінісіус став наймолодшим бразильським гравцем (20 років і 268 днів), який забив два або більше голів в плей-офф турніру. Він побив рекорд Кака (21 рік і 336 днів), який оформив у 2004 році дубль в грі проти «Депортіво» (4:1).

    Раніше Вінісіус став першим гравцем, народженим у 2000-х, який забив гол у чвертьфіналі ЛЧ.

    У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Реал» приймав «Ліверпуль». Зустріч проходила на стадіоні «Альфредо ді Стефано» в Мадриді (Іспанія) і завершилася з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

    В іншому чвертьфіналі «Манчестер Сіті» на останніх хвилинах вирвав перемогу над дортмундською «Боруссією» - 2:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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