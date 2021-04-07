Нападник «Реала» Вінісіус встановив рекорд Ліги чемпіонів

Вінісіус став наймолодшим бразильцем, хто зробив дубль у плей-офф Ліги чемпіонів

Він став наймолодшим бразильцем, котрий забив два голи в одному матчі плей-офф турніру

Два голи нападника «Реала» Вінісіуса Жуніора у ворота «Ліверпуля» оновили віковий рекорд серед бразильських футболістів в Ліги чемпіонів.

Як повідомляє OptaPaolo, у першій грі чвертьфіналу з «Ліверпулем» (3:1) Вінісіус став наймолодшим бразильським гравцем (20 років і 268 днів), який забив два або більше голів в плей-офф турніру. Він побив рекорд Кака (21 рік і 336 днів), який оформив у 2004 році дубль в грі проти «Депортіво» (4:1).

Раніше Вінісіус став першим гравцем, народженим у 2000-х, який забив гол у чвертьфіналі ЛЧ.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Реал» приймав «Ліверпуль». Зустріч проходила на стадіоні «Альфредо ді Стефано» в Мадриді (Іспанія) і завершилася з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

В іншому чвертьфіналі «Манчестер Сіті» на останніх хвилинах вирвав перемогу над дортмундською «Боруссією» - 2:1.