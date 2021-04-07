«Реал» розбив «Ліверпуль» і зробив вагому заявку на вихід до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридська команда здобула комфортну перемогу перед грою-відповіддю

Дуже потужну гру показав іспанський «Реал» у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Команда Зінедіна Зідана приймала володаря трофею 2019 року і заграла на голову сильніше суперників. Це при тому, що на поле з різних причин не вийшли Рамос, Карвахаль, Азар і Варан.

«Реал» був швидшим, менше часу витрачав на побудову атак і, не дивлячись на три лінії оборони суперників, досить часто їх проривав. Блискучим вийшов перший гол. Тоні Кроос видлав передачу на реактивного Вінісіуса метрів на 65. Бразилець одним дотиком прийняв м’яч на груди, а другим відправив його у ворота.

Згодом Марко Асенсіо скористався помилкою голкіпера Алісона і перекинув через нього м’яч. Враховуючи, що в «Ліверпуля» особливих моментів не було, то варто було сподіватися і на більш переконливу перевагу господарів у рахунку. Проте Мохамед Салах дещо підкорегував плани «Реала». Єгиптянин першим був на відскоку і ударом від поперечини скоротив відставання.

Незабаром міг зрівнювати рахунок Садіо Мане, але м’яч влетів у протилежні ворота. Ветеран Лука Модрич знайшов у штрафному молодого Вінісіуса і той поставив крапку в матчі – 3:1.

Гра-відповідь відбудеться за тиждень у Ліверпулі.