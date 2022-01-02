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    Колишній міністр фінансів, яка їздила на конях, внесла в декларацію подругу кобилу

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    Оксана Маркарова в колі родини - Колишній міністр фінансів, яка їздила на конях, внесла в декларацію подругу кобилу
    Оксана Маркарова в колі родини
    фото з відкритих джерел

    Маркарова з Вашингтону сумує за подругою, яку залишила в Україні

    Колишній міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, що сталося з її кобилою, яку вона виховувала змалечку.

    «Я за нею сумую, бо вона – в Україні. А я перебуваю у Вашингтоні. Її звуть Овація. Це історія із глибокого минулого. Колись я захоплювалася верховою їздою. На жаль після травми перестала. Овацію купила ще маленькою фактично, бо інакше її доля була б не надто радісною», – пояснила чиновниця.

    Оксана Маркарова – посол України в США. В інтерв'ю «Радіо Свобода» вона розповіла, що раніше захоплювалася верховою їздою та має племінного коня – руду кобилу ганноверської породи, яка внесена до її податкової декларації.

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    Теги: Олімпіада кінний спорт Оксана Маркарова
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    Колишній міністр фінансів, яка їздила на конях, внесла в декларацію подругу кобилу