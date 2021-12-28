Українці Джима і Підручний настріляли 13 кіл штрафу в «Різдвяній гонці»

Наш дует фінішував восьмим з десяти команд-учасниць

У німецькому Рупольдінгу відбулася Різдвяна гонка-2021, в якій Україну представили Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У мас-старті українці фінішували другими і мали гарні шанси на перемогу, однак у гонці переслідування настріляли одразу 13 кіл штрафу та у підсумку посіли 8 місце.

Виграли гонку австрійці Ліза Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер, друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв, повідомляє sport.ua.

Німці Яніна Геттіх та Ерік Лессер у мас-старті зуміли уникнути промахів і були на старті персьюту лідерами, проте вісім хиб у фінальній частині гонки відкинули їх на четверту позицію.