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    Українці Джима і Підручний настріляли 13 кіл штрафу в «Різдвяній гонці»

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    Юлія Джима і Дмитро Підручний вдало провели першу частину виставкових перегонів - Українці Джима і Підручний настріляли 13 кіл штрафу в «Різдвяній гонці»
    Юлія Джима і Дмитро Підручний вдало провели першу частину виставкових перегонів
    фото з відкритих джерел

    Наш дует фінішував восьмим з десяти команд-учасниць

    У німецькому Рупольдінгу відбулася Різдвяна гонка-2021, в якій Україну представили Юлія Джима та Дмитро Підручний.

    У мас-старті українці фінішували другими і мали гарні шанси на перемогу, однак у гонці переслідування настріляли одразу 13 кіл штрафу та у підсумку посіли 8 місце.

    Виграли гонку австрійці Ліза Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер, друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв, повідомляє sport.ua.

    Німці Яніна Геттіх та Ерік Лессер у мас-старті зуміли уникнути промахів і були на старті персьюту лідерами, проте вісім хиб у фінальній частині гонки відкинули їх на четверту позицію.

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    Теги: Олімпіада Юлія Джима Дмитро Підручний Різдвяна гонка
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    Українці Джима і Підручний настріляли 13 кіл штрафу в «Різдвяній гонці»