Українці Джима і Підручний настріляли 13 кіл штрафу в «Різдвяній гонці»
Наш дует фінішував восьмим з десяти команд-учасниць
У німецькому Рупольдінгу відбулася Різдвяна гонка-2021, в якій Україну представили Юлія Джима та Дмитро Підручний.
У мас-старті українці фінішували другими і мали гарні шанси на перемогу, однак у гонці переслідування настріляли одразу 13 кіл штрафу та у підсумку посіли 8 місце.
Виграли гонку австрійці Ліза Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер, друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв, повідомляє sport.ua.
Німці Яніна Геттіх та Ерік Лессер у мас-старті зуміли уникнути промахів і були на старті персьюту лідерами, проте вісім хиб у фінальній частині гонки відкинули їх на четверту позицію.
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