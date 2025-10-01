Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
Філіппо: Перегони за майбутнє розпочинаються зараз

Філіппо: Автоспорт має впливати на реальний світ, роблячи його сміливим, різноманітним та об'єднаним

Бельгійська журналістка та колишня модель Віржині Філіппо оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента Міжнародної автомобільної федерації (ФІА). Про це повідомляє «Главком».

«Я висуваю кандидатуру на пост президента ФІА. Не щоб стати «першою», а щоб переконатися, що не буду останньою. Вірю, що автоспорт має впливати на реальний світ, роблячи його сміливим, різноманітним та об'єднаним. Як жінка з глобальними поглядами і глибоким корінням я тут, щоб відкрити двері, які занадто довго залишалися зачинені. Давайте побудуємо ФІА, яка дійсно враховуватиме кожен голос, кожну історію та пристрасть. Перегони за майбутнє розпочинаються зараз», – написала Філіппо.

Нагадаємо, пресслужба Формули-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона – Роско.

«Спочивай з миром, Роско Хемілтон, справжня зірка, гідна поваги. Улюблений Льюїсом Хемілтоном Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі та зігрів їхні серця. Наші думки з Льюїсом у цей скрутний час. Спочивай з миром, Роско, від цуценя до справжньої собачої ікони. Дякуємо тобі за слід, який ти залишив у наших серцях», – написала пресслужба Формули-1 у соцмережах.

Раніше Хемілтон повідомив про смерть бульдога.

«Втратив минулої ночі свого найкращого друга. Дякуємо всім за любов, яке ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди», – написав Льюїс Хемілтон у соціальних мережах.

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великобританії після того, як відновився від перенесеної пневмонії. До цього Льюїс повідомляв, що переживає через стан свого вже не молодого бульдога.

Теги: Автоспорт спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
25 вересня, 10:11
Змагатиметься на чемпіонаті світу чинний бронзовий призер змагань у опорному стрибку Назар Чепурний
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
24 вересня, 11:57
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
23 вересня, 15:10
Софія Лаврова та Раія Альмалха здобули бронзу
Українські бадмінтоністки стали призерками турніру у Кракові
22 вересня, 13:21
Анастасія Гарник принесла Україні золото
Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди чемпіонату Європи
22 вересня, 10:45
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
18 вересня, 15:35
Тепер доля teMpeRRR та його подальша кар'єра залежать від результатів внутрішньої перевірки
Кіберспорстмен втратив місце у команді через звинувачення у відносинах з неповнолітніми дівчатами
16 вересня, 15:17
Українці вдало виступили на «German Open – G2»
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
15 вересня, 12:12
Геворг Серобян, який є військовослужбовцем армії РФ, отримав можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Важкоатлети з РФ, які незаконно їздили у Крим і є членами ЦСКА, можуть отримати допуск до чемпіонату світу
3 вересня, 08:46

Новини

Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль
ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua