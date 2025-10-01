Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації

Філіппо: Автоспорт має впливати на реальний світ, роблячи його сміливим, різноманітним та об'єднаним

Бельгійська журналістка та колишня модель Віржині Філіппо оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента Міжнародної автомобільної федерації (ФІА). Про це повідомляє «Главком».

«Я висуваю кандидатуру на пост президента ФІА. Не щоб стати «першою», а щоб переконатися, що не буду останньою. Вірю, що автоспорт має впливати на реальний світ, роблячи його сміливим, різноманітним та об'єднаним. Як жінка з глобальними поглядами і глибоким корінням я тут, щоб відкрити двері, які занадто довго залишалися зачинені. Давайте побудуємо ФІА, яка дійсно враховуватиме кожен голос, кожну історію та пристрасть. Перегони за майбутнє розпочинаються зараз», – написала Філіппо.

Нагадаємо, пресслужба Формули-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона – Роско.

«Спочивай з миром, Роско Хемілтон, справжня зірка, гідна поваги. Улюблений Льюїсом Хемілтоном Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі та зігрів їхні серця. Наші думки з Льюїсом у цей скрутний час. Спочивай з миром, Роско, від цуценя до справжньої собачої ікони. Дякуємо тобі за слід, який ти залишив у наших серцях», – написала пресслужба Формули-1 у соцмережах.

Раніше Хемілтон повідомив про смерть бульдога.

«Втратив минулої ночі свого найкращого друга. Дякуємо всім за любов, яке ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди», – написав Льюїс Хемілтон у соціальних мережах.

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великобританії після того, як відновився від перенесеної пневмонії. До цього Льюїс повідомляв, що переживає через стан свого вже не молодого бульдога.