Кіберспорстмен втратив місце у команді через звинувачення у відносинах з неповнолітніми дівчатами

Європейська кіберспортивна організація FaZe Clan оголосила про припинення співпраці з ветераном команди Томасом «teMpeRRR» Олівейрою після звинувачень його колишнього колеги. Про це повідомляє «Главком».

Колишній контент-мейкер організації Rain стверджував, що teMpeRRR зізнався йому у відносинах з двома неповнолітніми дівчатами кілька років тому. Він не надав жодних доказів своїх слів, обмежившись публікацією скріншотів особистого листування.

Олівейра наполягає, що зустрів дівчат у клубі з віковим обмеженням 21+ років, а одна з них здалася йому повнолітньою. За його версією, на момент подій він не знав, що одній із дівчат було 17 років.

FaZe Clan оперативно відреагували на скандал, опублікувавши заяву, в якій розповіли, що teMpeRRR більше не представляє організацію. Сам гравець стверджує, що з ним не зв'язалися заздалегідь – рішення про його виключення ухвалено без пояснень, незважаючи на 15 років у клубі.

Розслідування інциденту продовжується. Тепер доля teMpeRRR та його подальша кар'єра залежать від результатів внутрішньої перевірки організації та можливого судового розгляду.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.