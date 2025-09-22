Головна Спорт Новини
Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди чемпіонату Європи
Анастасія Гарник принесла Україні золото

Збірну України на змаганнях представляли сім спортсменів, які здобули три медалі

Українські парадзюдоїсти зібрали повний комплект нагород чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору, що проходив у Тбілісі (Грузія). Про це інформує «Главком».

Збірну України на змаганнях представляли сім спортсменів, які здобули три медалі:

«Золото»: Анастасія Гарник (категорія понад 70 кг, клас J1 – тотально незрячі).
«Срібло»: Анжела Гаврисюк (категорія до 60 кг, клас J1).
«Бронза»: Дмитро Соловей (категорія до 81 кг, клас J2 – слабозорі).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

