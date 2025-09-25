Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил

Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Катира

Дворазовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики Мохамед Катир з Іспанії був дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit, AIU).

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію бігуна на середні дистанції.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Катир підробив маршрут поїздки, посадковий талон та підтвердження бронювання для того, щоб ввести в оману слідчих, які займалися його справою про пропуск допінг-проби 28 лютого 2023 року.

Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів. Спортсмена було відсторонено до 6 лютого 2026 року. Таким чином, відсторонення Катира продовжено до лютого 2028 року.

Іспанський легкоатлет завоював срібло в бігу на 5000 метрів на ЧС-2023 і ставав бронзовим призером на дистанції 1500 метрів на ЧС-2022.

