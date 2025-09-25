Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
фото: IMAGO

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Катира

Дворазовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики Мохамед Катир з Іспанії був дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit, AIU).

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію бігуна на середні дистанції.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Катир підробив маршрут поїздки, посадковий талон та підтвердження бронювання для того, щоб ввести в оману слідчих, які займалися його справою про пропуск допінг-проби 28 лютого 2023 року.

Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів. Спортсмена було відсторонено до 6 лютого 2026 року. Таким чином, відсторонення Катира продовжено до лютого 2028 року.

Іспанський легкоатлет завоював срібло в бігу на 5000 метрів на ЧС-2023 і ставав бронзовим призером на дистанції 1500 метрів на ЧС-2022.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: допінг легка атлетика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня
Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з кіберфутболу
22 вересня, 12:27
Ліцензія, здобута Марсаком, стала єдиною для нашої країни
Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні
21 вересня, 13:06
Бертум'є отримала дискваліфікацію на 12 матчів
Покусала суперницю. Регбістка збірної Франції пропустить вирішальні матчі Кубка світу
16 вересня, 11:14
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
11 вересня, 11:04
Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу російську лучницю, яка незаконно їздила в Крим
29 серпня, 15:35
Путін і Трамп зустрілися 15 серпня на Алясці
Зустріч Трампа та Путіна: МОК спростував фейк російських ЗМІ
29 серпня, 12:45
Тихонов: У нас ніякого представництва немає в IBU
«Жахнемо, щоб Європа забула». Олімпійський чемпіон відреагував на недопуск росіян до Олімпіади
28 серпня, 18:20
Перемогли у своїх категоріях та здобули золоті медалі Анастасія Антіпіна та Руслана Булавіна
Українські дзюдоїстки здобули нагороди міжнародного турніру у Словаччині
27 серпня, 16:55

Новини

Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону
Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону
Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»
Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua