Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
Українці вдало виступили на «German Open – G2»

У Гамбурзі українці стали володарям трьох золотих нагород

Шість медалей вибороли українці на міжнародних рейтингових змаганнях «German Open – G2» з тхеквондо (ВТФ) у Гамбурзі (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди у змаганнях серед кадетів здобули:

  • «Золото»: Євгенія Гладун (понад 59 кг); Владислав Рижук (до 49 кг); Прохор Набока (до 57 кг).
  • «Срібло»: Софія Мул (до 41 кг); Анна Шапошник (до 55 кг); Єгор Найпак (до 53 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

