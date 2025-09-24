Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
Змагатиметься на чемпіонаті світу чинний бронзовий призер змагань у опорному стрибку Назар Чепурний
фото: Reuters

Чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться 19-25 жовтня у індонезійській Джакарті

Збірна України зі спортивної гімнастики визначилася із заявкою на чемпіонат світу-2025. Відповідний список гімнастів з'явився на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG), повідомляє «Главком».

Україна виступить на 53-й в історії світовій першості, яка вперше пройде у Індонезії. На змаганнях будуть розіграні нагороди лише в індивідуальних видах (багатоборстві та вправах на окремих снарядах).

До складу збірної України на ЧС-2025 увійшли 10 гімнастів: шість у чоловічих змаганнях й чотири – у жіночих.

Склад збірної України на ЧС зі спортивної гімнастики

  • Чоловіки: Назар Чепурний, Богдан Супрун, Владислав Грико, Ігор Дишук, Дмитро Прудко, Святослав Швед
  • Жінки: Вікторія Іваненко, Дар'я Чорна, Діана Лобок, Софія Матюшенко

Що потрібно знати про склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Не потрапив до складу чоловічої команди дворазовий олімпійський призер Олег Верняєв. У активі українця п'ять медалей світової першості в кар'єрі: «золото» у 2014 році, три «срібла» (2015, 2017, 2018 роки), а також «бронза» у 2019-му.

Усі гімнастки у жіночій команді – дебютують на чемпіонаті світу. Найдосвідченішою серед них є Діана Лобок, яка брала участь у Євро-2025 і два роки поспіль змагалася на етапах Кубка світу та Кубка світового виклику.

Змагатиметься на ЧС-2025 чинний бронзовий призер змагань у опорному стрибку Назар Чепурний. Світова першість зі спортивної гімнастики стане для українця третім в кар'єрі.

Для Дишука, Прудка та Шведа – це перший в кар'єрі виступ на ЧС. До цього Прудко та Дишук виступали на етапах Кубка світу та Кубка світового виклику, однак Швед – абсолютний дебютант.

Чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться 19-25 жовтня у індонезійській Джакарті. На попередньому ЧС-2023 Україна виграла дві медалі: «срібло» Ігоря Ковтуна, який змінив спортивне громадянство на хорватське, а також «бронза» Чепурного.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: спортивна гімнастика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
19 вересня, 10:47
Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації
Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому
18 вересня, 15:20
Наталія Жаркова продовжує перемагати
Жаркова здобула третю золоту нагороду чемпіонату світу з фридайвінгу
17 вересня, 13:31
Україна посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй Кубку Девіса
Збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
17 вересня, 12:29
Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
15 вересня, 16:38
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Фокс є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
28 серпня, 14:50
Українці вдало виступили у Молдові
Українці здобули 10 нагород на міжнародному турнірі з боксу у Молдові
27 серпня, 15:18
Хабібі став першим в історії Ірану олімпійським чемпіоном, вигравши золото Ігор 1956 в Мельбурні
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
24 серпня, 17:01

Новини

Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу
Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу
Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання
Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання
Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП
Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua