Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться 19-25 жовтня у індонезійській Джакарті

Збірна України зі спортивної гімнастики визначилася із заявкою на чемпіонат світу-2025. Відповідний список гімнастів з'явився на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG), повідомляє «Главком».

Україна виступить на 53-й в історії світовій першості, яка вперше пройде у Індонезії. На змаганнях будуть розіграні нагороди лише в індивідуальних видах (багатоборстві та вправах на окремих снарядах).

До складу збірної України на ЧС-2025 увійшли 10 гімнастів: шість у чоловічих змаганнях й чотири – у жіночих.

Склад збірної України на ЧС зі спортивної гімнастики

Чоловіки: Назар Чепурний, Богдан Супрун, Владислав Грико, Ігор Дишук, Дмитро Прудко, Святослав Швед

Жінки: Вікторія Іваненко, Дар'я Чорна, Діана Лобок, Софія Матюшенко

Що потрібно знати про склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Не потрапив до складу чоловічої команди дворазовий олімпійський призер Олег Верняєв. У активі українця п'ять медалей світової першості в кар'єрі: «золото» у 2014 році, три «срібла» (2015, 2017, 2018 роки), а також «бронза» у 2019-му.

Усі гімнастки у жіночій команді – дебютують на чемпіонаті світу. Найдосвідченішою серед них є Діана Лобок, яка брала участь у Євро-2025 і два роки поспіль змагалася на етапах Кубка світу та Кубка світового виклику.

Змагатиметься на ЧС-2025 чинний бронзовий призер змагань у опорному стрибку Назар Чепурний. Світова першість зі спортивної гімнастики стане для українця третім в кар'єрі.

Для Дишука, Прудка та Шведа – це перший в кар'єрі виступ на ЧС. До цього Прудко та Дишук виступали на етапах Кубка світу та Кубка світового виклику, однак Швед – абсолютний дебютант.

Чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться 19-25 жовтня у індонезійській Джакарті. На попередньому ЧС-2023 Україна виграла дві медалі: «срібло» Ігоря Ковтуна, який змінив спортивне громадянство на хорватське, а також «бронза» Чепурного.

