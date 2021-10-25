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    Луческу випереджає переможний графік Лобановського в «Динамо»

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    Мірча Луческу здобув 30-ту перемогу на чолі динамівського клубу - Луческу випереджає переможний графік Лобановського в «Динамо»
    Мірча Луческу здобув 30-ту перемогу на чолі динамівського клубу
    Фото з відкритих джерел

    Румунський наставник здобув 30 перемог з командою в 38 матчах

    Перемога над «Дніпром-1» в 12-му турі чемпіонату України стала для тренера «Динамо» Мірчи Луческу 30-ю з початку його роботи в столичному клубі. Цей рубіж він подолав за 38 матчів. Серед тренерів киян менше ігор для 30-ї перемоги знадобилося лише Юрію Сьоміну і стільки ж – Анатолію Дем'яненку, повідомляє sport.ua.

    Примітно, що в «Шахтарі» Луческу встановив рекорд чемпіонатів України, відсвяткувавши 30-ту перемогу 34-му матчі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Луческу випереджає переможний графік Лобановського в «Динамо»