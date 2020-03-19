Колишню зірку ММА підозрюють у серії звірячих вбивств
Седрік Маркс вбивав жінок та різав їх на частини
Колишній боєць змішаних єдиноборств Седрік Маркс підозрюється в скоєнні кількох вбивств
За інформацією Associated Press, 45-річного американця звинувачують у вбивстві матері власної дитини - Ейпріл Піс. Злочин мав місце у 2009 році.
Седрік викрав жінку з притулку для жертв сімейного насильства й вбив, а потім відрізав у вбитої руки і вирвав зуби, щоб її неможливо було ідентифікувати.
Повідомляється, що у Маркса була спільниця - Келлі Соренсен, яка допомогла йому відшукати Піс.
Також поліція вивчає інформацію про причетність Маркса до смерті іншої жінки, яка також була його подругою, а також чоловіка в Техасі в 2019 році.
Седрік Маркс завершив кар’єру в октагоні 2018 році - він мав бескомпромісні показники - 31 перемога та 28 поразок.