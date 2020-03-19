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    Колишню зірку ММА підозрюють у серії звірячих вбивств

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    Седрік Маркс чекає на суд - Колишню зірку ММА підозрюють у серії звірячих вбивств
    Седрік Маркс чекає на суд

    Седрік Маркс вбивав жінок та різав їх на частини

    Колишній боєць змішаних єдиноборств Седрік Маркс підозрюється в скоєнні кількох вбивств

    За інформацією Associated Press, 45-річного американця звинувачують у вбивстві матері власної дитини - Ейпріл Піс. Злочин мав місце у 2009 році.

    Седрік викрав жінку з притулку для жертв сімейного насильства й вбив, а потім відрізав у вбитої руки і вирвав зуби, щоб її неможливо було ідентифікувати.

    Повідомляється, що у Маркса була спільниця - Келлі Соренсен, яка допомогла йому відшукати Піс.

    Також поліція вивчає інформацію про причетність Маркса до смерті іншої жінки, яка також була його подругою, а також чоловіка в Техасі в 2019 році.

    Седрік Маркс завершив кар’єру в октагоні 2018 році - він мав бескомпромісні показники - 31 перемога та 28 поразок.

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    США вбивство ММА
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