Колишню зірку ММА підозрюють у серії звірячих вбивств



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Седрік Маркс чекає на суд

Седрік Маркс вбивав жінок та різав їх на частини

Колишній боєць змішаних єдиноборств Седрік Маркс підозрюється в скоєнні кількох вбивств

За інформацією Associated Press, 45-річного американця звинувачують у вбивстві матері власної дитини - Ейпріл Піс. Злочин мав місце у 2009 році.

Седрік викрав жінку з притулку для жертв сімейного насильства й вбив, а потім відрізав у вбитої руки і вирвав зуби, щоб її неможливо було ідентифікувати.

Повідомляється, що у Маркса була спільниця - Келлі Соренсен, яка допомогла йому відшукати Піс.

Також поліція вивчає інформацію про причетність Маркса до смерті іншої жінки, яка також була його подругою, а також чоловіка в Техасі в 2019 році.

Седрік Маркс завершив кар’єру в октагоні 2018 році - він мав бескомпромісні показники - 31 перемога та 28 поразок.

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