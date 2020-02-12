Жан Беленюк розглядає варіант працевлаштування в ММА



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Жан Беленюк - гість YouTube-шоу Instagram Віктора Вацька

В гостях у «українського Дудя» - нардеп Жан Беленюк

У четвер, 12 лютого, вийшов новий випуск популярного YouTube-шоу Вацко Live. Героєм нового інтерв’ю журналіста та шоумена Віктора Вацька, що працює у форматі «Дудь, але трохи спортивний», став срібний призер Олімпіади 2016 та золотий виборів 2019 - Жан Беленюк.

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Розмова вийшла цікавою та торкалася не лише спорту, власне, Жан Беленюк, коли пішов у політику, сам на це підписався.

Серед цікавих моментів випуску - пасаж про ММА.

Беленюк на питання про «що буде після Олімпіади» відповів, що варіанту переходу у змішані протиборства не відкидає, навіть навпаки:

«З приводу мого майбутнього в боях без правил. Я пообіцяв своїм уболівальникам, які чекають мого дебюту в змішаних єдиноборствах, що я спробую хоча б поставити собі удар. У мене просто немає ударної техніки. Все, що мене пов'язує з бойовими мистецтвами - це тенденція, що деякі борці після олімпійської кар'єри переходять в змішані єдиноборства.

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MMA? А чому ні? Я не відкидаю цей варіант. Я не та людина, яка говорить тільки для того, щоб сказати. Якщо я кажу, що такий варіант можливий, то чому ні? Я не бачу в цьому нічого поганого. Тим більше ми знаємо успішні приклади такого переходу. Зокрема, Марк Мадсен дебютував в UFC і в лічені секунди уклав суперника. Він срібний призер Олімпійських ігор в Ріо (як і Жан Венсанович - ред.) У нього була успішна кар'єра бійця, а зараз він успішний боєць без правил».

Жан Беленюк - гість Вацко Live Автор: Вацко Live

Також Беленюк розповів про секс на Олімпіаді, чи існує проблема расизму в Україні, а також назвав топ-6 українських спортсменів всіх часів. У ньому Яна Клочкова, Андрій Шевченко, Ольга Харлан, Ельбрус Сосланович Тедеєв, Василь Ломаченко і Олександр Усик, але чомусь нема братів Кличків та колеги Беленюка по парламенту - Ольги Саладухи.

Нагадаємо, нині Жан Беленюк поєднує підготовку до Олімпіади 2020 та депутатство. Очікується, що після Ігор він завершить спортивну кар’єру борця-аматора й в нього лишиться тільки 30 000 гривень зарплатні нардепа. Оскільки цього, за оцінками самого Беленюка, не вистачає навіть на обіди, питання про перехід у бої без правил має стати руба.