Євгена Мурзіна звільнено з «Харківських Соколів» зі знущальною ремаркою



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Мурзін - більше не тренер. У Харкові БК Харківські Соколи

Роман зіркового тренера та провінційного клубу добіг кінця

Недовго пробув «Соколом» Євген Мурзін - в суботу вранці харківський клуб повідомив, що звільняє досвідченого керманича.

Мурзін прийшов рятувати клуб на старті сезону - після провального старту було звільнено Володимира Коваля. Але невдачі на початку сезону трансформувалися у повноцінне фіаско - з 14 матчів команда під орудою Мурзіна спромоглася перемогти лише 2 рази та закономірно осіла на дні турнірної таблиці й без того не самого сильного Чемпіонату України.

Президент "Харківських Соколів" Сергій Чебишев дорікає Мурзіну тим, що той не зумів достикатись до гравців, а також натякнув, що деякі програші у рівних матчах - провина саме тренера.

“Я і досі впевнений, що "Харківські Соколи" мають конкурентоспроможний склад, який може боротись за плей-оф. Проти багатьох суперників ми грали на рівних і програвали в самому фіналі поєдинку - 2, 3, 4 очки. Було багато тренерських рішень, які себе не виправдали і не принесли результат. На жаль, Євген Вікторович, на мою думку, не зміг знайти підхід до гравців. Як результат - майже втрачений сезон” - заявив безжальний бос клубу.

Останньою краплею став програш у дербі аутсайдерів «Миколаєву» за рахунком 81:64. До речі, відомостей про цю гру на офіційному сайті клубу станом на ранок 8.02.2020 досі нема. Як бачимо - проблеми не лише у Мурзіні.

Замість Мурзіна до тренерських обов’язків повернувся Олег Манойленко, що працював з «Харківськими Соколами» минулого року. Він і дасть віддповідь на питання - чи потрібно було керівництву клубу гнатися за модними столичними фахівцями з іменем.