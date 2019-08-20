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    Коломойський запустив безкоштовний спортивний канал

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    Ігор Коломойський вирішив створити конкуренцію Ахметову - Коломойський запустив безкоштовний спортивний канал
    Ігор Коломойський вирішив створити конкуренцію Ахметову
    МедіаНяня

    Тепер нудні футболи можна буде переглядати там

    Група компаній 1+1 презентувала телеканал «Спорт» з цілодобовою трансляцією спортивних подій. Трансляція ведеться безкоштовно на сайті 1+1 video, а також через мобільний додаток.

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    Заплановано, що канал буде показувати прямі трансляції, аналітичні та розважальні програми, документальні фільми, інтерв'ю та художні фільми про спорт.

    З особливо цікавих програм на каналі буде здійснюватися показ матчів УПЛ, програми «Профутбол» та різних поєдинків ММА.

    Нагадаємо, що з літа 2019 року на український медіа-ринок увійшов ірландський телеканал Setanta Sport.

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