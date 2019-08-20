Коломойський запустив безкоштовний спортивний канал



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Тепер нудні футболи можна буде переглядати там

Група компаній 1+1 презентувала телеканал «Спорт» з цілодобовою трансляцією спортивних подій. Трансляція ведеться безкоштовно на сайті 1+1 video, а також через мобільний додаток.

Заплановано, що канал буде показувати прямі трансляції, аналітичні та розважальні програми, документальні фільми, інтерв'ю та художні фільми про спорт.

З особливо цікавих програм на каналі буде здійснюватися показ матчів УПЛ, програми «Профутбол» та різних поєдинків ММА.

Нагадаємо, що з літа 2019 року на український медіа-ринок увійшов ірландський телеканал Setanta Sport.