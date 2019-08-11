Команда першої баскетбольної ліги перемогла американців з NCAA
«Рух Молоді» з Білої Церкви зіграла з командою американських студентів
Фейсбук
У Білій Церкві місцева команда «Рух Молоді» зіграла з американськими студентами
У Білій Церкві місцева команда першої баскетбольної ліги «Рух Молоді» перемогла в товариському поєдинку американську «Sport Reach» зі студентської ліги NCAA – 81:66 (22:14, 16:24, 19:17, 24:11).
Поєдинок відбувся в ході турне американської команди Україною. Також передбачено матчі з американськими студентами в Києві (11 серпня), Дніпрі (12 серпня), Запоріжжі (13 серпня), Одесі (15-16 серпня). Перелік міст не остаточний, він може доповнюватися.
Окрім безпосередньо поєдинків гості зі США проводять майстер-класи для юних українських баскетболістів.
Читайте також: Зірка НБА подарував 10 000 доларів бідній сім’ї (відео)