  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Команда першої баскетбольної ліги перемогла американців з NCAA

    • Розсилка
    &laquo;Рух Молоді&raquo; з Білої Церкви зіграла з командою американських студентів - Команда першої баскетбольної ліги перемогла американців з NCAA
    «Рух Молоді» з Білої Церкви зіграла з командою американських студентів
    Фейсбук

    У Білій Церкві місцева команда «Рух Молоді» зіграла з американськими студентами

    У Білій Церкві місцева команда першої баскетбольної ліги «Рух Молоді» перемогла в товариському поєдинку американську «Sport Reach» зі студентської ліги NCAA – 81:66 (22:14, 16:24, 19:17, 24:11).

    Поєдинок відбувся в ході турне американської команди Україною. Також передбачено матчі з американськими студентами в Києві (11 серпня), Дніпрі (12 серпня), Запоріжжі (13 серпня), Одесі (15-16 серпня). Перелік міст не остаточний, він може доповнюватися.

    Окрім безпосередньо поєдинків гості зі США проводять майстер-класи для юних українських баскетболістів.

    Читайте також: Зірка НБА подарував 10 000 доларів бідній сім’ї (відео)
    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ