Команда Першої ліги отримає 1 мільйон за вихід у фінал Кубка України
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Розсилка
«Інгулець»
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Такі преміальні пообіцяв гравцям «Інгульця» президент клубу
Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк пообіцяв виплатити 1 мільйон гривень преміальних за вихід команди в фінал Кубка України.
Про це в коментарі каналу «Футбол» повідомив тренер команди Першої ліги Сергій Лавриненко.
«Президент озвучив преміальні – один мільйон гривень», - зазначив тренер.
Нагадаємо, у півфіналі Кубка України «Інгулець» з села Петрове вибив луганську «Зорю» - 2:1.