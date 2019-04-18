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    Команда Першої ліги отримає 1 мільйон за вихід у фінал Кубка України

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    &laquo;Інгулець&raquo;&nbsp; - Команда Першої ліги отримає 1 мільйон за вихід у фінал Кубка України
    «Інгулець» 
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    Такі преміальні пообіцяв гравцям «Інгульця» президент клубу

    Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк пообіцяв виплатити 1 мільйон гривень преміальних за вихід команди в фінал Кубка України.

    Про це в коментарі каналу «Футбол» повідомив тренер команди Першої ліги Сергій Лавриненко.

    «Президент озвучив преміальні – один мільйон гривень», - зазначив тренер.

    Нагадаємо, у півфіналі Кубка України «Інгулець» з села Петрове вибив луганську «Зорю» - 2:1.

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